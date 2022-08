Le nouveau iQOO Z6 arrivera le 25 août avec une charge rapide de 80 W

La sous-marque vivo iQOO prépare un nouveau smartphone Z6 pour le public domestique, et celui-ci aura une charge rapide de 80W. La fonctionnalité n’est pas nouvelle pour l’entreprise mais sera le premier téléphone Z, suggérant un chipset de niveau phare.











Nouvelles couleurs vivo iQOO Z6

Le rendu présente un arrangement à trois caméras similaire à l’iQOO Z6 44W, mais le positionnement du flash LED révèle qu’il ne s’agit peut-être pas du même corps avec la nouvelle charge et la nouvelle puce. En parlant de SoC, vivo dispose de 9 téléphones avec sa norme FlashCharge 80W la plus rapide, et seuls trois d’entre eux font partie de la marque iQOO de la famille Neo6.

La question est de savoir comment ce nouveau téléphone s’appellera et devrions-nous en attendre plus d’un puisqu’une série est en cours d’introduction. Les iQOO Z6 et iQOO Z6 Pro sont déjà disponibles en dehors de la Chine, et il y a aussi un iQOO Z6 44W, mais aucun d’entre eux n’est vendu à la maison – vivo Chine est toujours aux niveaux iQOO Z5, le Z5x étant le dernier.

Nous espérons que le mystère sera résolu dans les trois prochains jours, menant à l’événement de lancement.

