Le nouveau iQOO Z6 arrive avec une charge rapide de 80 W, des balises Z6x et une batterie de 6 000 mAh

La série iQOO Z6 est disponible depuis un certain temps en Inde, mais la sous-marque vivo l’a également ramenée en Chine. Cependant, le smartphone iQOO Z6 annoncé aujourd’hui est très différent de son homonyme international, l’un des changements notables étant la charge rapide de 80 W.

L’événement a également vu l’arrivée du iQOO Z6x plus abordable, qui impressionne par sa batterie de 6 000 mAh.

iQOO Z6

Le chinois iQOO Z6 est alimenté par un Snapdragon 778G + couplé à 8 Go ou 12 Go de RAM LPDDR5. Le stockage est de 128 Go ou 256 Go UFS 3.1, mais il n’y a pas de slot microSD.

À l’avant, nous avons un écran LCD de 6,64 pouces avec une résolution Full HD +, un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Le panneau couvre 100 % de la gamme de couleurs DCI-P3 100 % et peut atteindre une luminosité maximale de 650 nits. Le lecteur d’empreintes digitales est placé sur le côté, intégré dans la touche d’alimentation.

Il y a trois caméras à l’arrière – 64MP principal avec OIS et objectif f/1.79, un capteur de profondeur 2MP et une caméra macro 2MP. La face avant a un capteur 8MP et est montée sur une encoche en forme de goutte d’eau.

La batterie iQOO Z6 a une capacité de 4 500 mAh et il ne faut que 10 minutes pour atteindre une charge de 50 % atteignant des vitesses maximales de 80 W. Le téléphone contient un système de refroidissement avancé qui promet de réduire la température du processeur de 13 degrés.

Cet iQOO Z6 pour le marché chinois démarre Origin OS Ocean construit sur Android 12. Il est disponible dans les couleurs Golden Orange, Blue et Black avec des prix à partir de 1 699 CNY (250 $). Les ventes commencent le 1er septembre chez tous les principaux détaillants en ligne en Chine.

vivo iQOO Z6x

Le Z6x dispose également d’un chipset de 6 nm mais celui-ci est de Mediatek – un Dimensity 810. La RAM ici est de 6 Go ou 8 Go et est de type LPDDR4X, ce qui signifie des vitesses légèrement inférieures à celles du Z6. Le stockage est également un peu plus lent, car il s’agit d’UFS 2.1 mais toujours de 128 Go ou 256 Go.

L’écran est un écran LCD de 6,58 pouces avec une encoche en forme de goutte d’eau pour l’appareil photo 8MP f/2.0. Le scanner d’empreintes digitales est sur le côté, agissant également comme une touche d’alimentation.

Il y a deux caméras à l’arrière ici. Le principal a un capteur 50MP et un objectif f/1.8 à l’avant, tandis que le secondaire est un macro shooter 2 MP.

L’énorme batterie du Z6x est limitée à des vitesses de charge relativement modérées de 44 W.

Les couleurs sont à nouveau bleu, noir et orange, et les prix commencent à 1 199 CNY (environ 175 $). L’iQOO Z6x sera disponible à partir du 1er septembre.

