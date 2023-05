Le nouveau Huawei MatePad, Watch 4 sera dévoilé la semaine prochaine

Plus tôt dans la journée, Huawei a lancé P60 Pro et Mate X3 en Europe, mais l’été de l’entreprise ne fait que commencer. Le 18 mai (jeudi de la semaine prochaine), il dévoilera un nouveau modèle MatePad, une nouvelle smartwatch et d’autres nouveaux gadgets lors d’un événement en Chine.

Le message officiel sur Weibo a omis le nom de la nouvelle ardoise, mais la rumeur spécule qu’elle s’appellera Huawei MatePad Air. Quelques modèles ont déjà été certifiés : Wi-Fi uniquement (DBY2-W00) et compatible 4G (DBY2-AL00 et DBY2Z-AL00).









La nouvelle tablette MatePad, la Watch 4 et plus arrivent de Huawei la semaine prochaine

Selon la publication chinoise C’est la maison, la tablette sera alimentée par un chipset Snapdragon 888 et une batterie de 8 200 mAh avec une charge de 40 W. Le prix devrait se situer entre le MatePad 11 (2023) (2 200 CNY) et le MatePad Pro 11 (2022) (3 500 CNY). Ces détails n’ont pas encore été confirmés, mais nous nous attendons à voir des teasers pertinents au cours des prochains jours.

L’événement Summer Product Launch du 18 devrait également apporter une nouvelle série Huawei Watch 4, ainsi que de nouveaux ordinateurs portables. C’est pour la semaine prochaine, ne manquez pas le lancement européen des smartphones phares de Huawei plus tard dans la journée.

Source (en chinois) | Via