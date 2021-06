Le nouveau Huawei MatePad T 10 Kids Edition est conçu pour les très jeunes enfants

Huawei a présenté la MatePad T 10 Kids Edition, une tablette pour les jeunes enfants. Comme le MatePad T 10s, il est alimenté par un chipset Kirin 710A, mais il a un écran plus petit et de résolution inférieure – un écran LCD IPS de 9,7 pouces 1 280 x 800 px (156 ppp). Il fonctionne sous Android 10 avec EMUI 10.1 (désolé, pas d’HarmonyOS ici, pas de services Google non plus) et est livré avec 2 Go de RAM et 16 ou 32 Go de stockage avec un slot d’extension microSD.

Celui-ci est vraiment fait pour les très jeunes enfants. Si l’extérieur aux couleurs vives ne suffisait pas, la tablette est recouverte d’un étui antichoc en silicone de qualité alimentaire (au cas où le petit Billy déciderait de grignoter la tablette). Cet étui est amovible, d’ailleurs, une fois que l’enfant est assez grand pour qu’on lui fasse confiance pour ne pas le casser.

Il y a une grande poignée qui sert également de béquille, de sorte que l’enfant peut soutenir la tablette tout en regardant une vidéo ou en jouant à des jeux éducatifs. À cette fin, la tablette est livrée avec un abonnement gratuit de 12 mois à Azoomee – un service qui propose des puzzles, des jeux et des vidéos inspirantes triés sur le volet et adaptés à l’âge.









Le MatePad T 10 Kids Edition est livré avec un abonnement de 12 mois à Azoomee

Une grosse tablette capacitive est incluse dans la boîte afin que le jeune Picasso puisse passer du temps avec des livres de coloriage numériques. Il y a une fente dans la tablette pour le stylet, ce qui devrait réduire la possibilité de le perdre.

La tablette dispose d’une batterie de 5 100 mAh avec un chargeur lent de 5 W (USB-C) inclus. Ce n’est vraiment pas destiné à être chargé rapidement ou même utilisé pendant la charge – comme fonction de sécurité, Huawei a inclus une option pour désactiver la tablette pendant qu’elle se charge (pour décourager les enfants de traîner autour des prises électriques).

Fait intéressant, cette tablette a une connectivité LTE complète, ce qui signifie qu’elle peut être utilisée en déplacement. Il prend également en charge le Wi-Fi 5, le Bluetooth 5.1 et dispose d’un récepteur GPS (+ GLONASS et BeiDou).

Il y a deux haut-parleurs et une caméra frontale de 2 MP qui peuvent être utilisés pour les appels vidéo. Il y a aussi un appareil photo 5 MP à l’arrière (avec enregistrement vidéo 1080p), afin que l’enfant puisse prendre des photos.

Bien sûr, toutes les applications et fonctionnalités adaptées aux enfants se trouvent dans le coin des enfants. Maman et papa peuvent utiliser les différentes fonctionnalités de gestion du temps, des applications et du contenu pour s’assurer que la tablette reste adaptée aux enfants.

Le Huawei MatePad T 10 Kids Edition est d’abord lancé en Indonésie et est déjà disponible en précommande au prix de 2 900 000 IDR (200 $/170 €).

