Le nouveau HP Pavilion Aero 13 est son ordinateur portable grand public le plus léger à ce jour

Les avantages d’un ordinateur portable léger sont clairs, mais les spécifications internes sont souvent compromises pour y parvenir.

Ce n’est pas le cas de HP, dont le nouveau Pavilion Aero 13 pèse moins de 1 kg (0,987 kg pour être précis). Cela en fait l’ordinateur portable axé sur le consommateur le plus léger que l’entreprise ait jamais conçu.

L’appareil est alimenté par les derniers processeurs Ryzen série 5000 d’AMD, jusqu’au Ryzen 7 5800U. Cependant, il n’est pas clair quel processeur les modèles d’entrée de gamme utiliseront – nous avons contacté HP pour obtenir des éclaircissements. Néanmoins, combiné à Radeon intégré, il devrait y avoir suffisamment de puissance ici pour toutes les tâches, sauf les plus exigeantes.

Comme son nom l’indique, le Pavilion Aero 13 dispose d’un écran LCD de 13,3 pouces, avec une résolution de 2,5k. Il a également été certifié par Eyesafe comme un écran à faible lumière bleue et présente un impressionnant rapport écran/corps de 90 %. Il n’y a pas de support tactile ou d’OLED, mais ce ne sont pas des dealbreakers dans un ordinateur portable de moins de 800 £/800 $ US.

La gamme Pavilion s’adresse généralement aux consommateurs de tous les jours, et cela se reflète dans les options de couleurs disponibles. Vous pouvez choisir entre des finitions or rose pâle, or chaud, blanc céramique et argent naturel, qui utilisent toutes des plastiques recyclés post-consommation et liés à l’océan.

HP ne l’a pas mentionné dans son matériel promotionnel, mais il répond à toutes les exigences matérielles pour Windows 11. L’appareil sera livré sous Windows 11, mais attendez une mise à jour début 2022.

Ensuite, il y a le prix. Le Pavilion Aero 13 commence à un prix relativement abordable de 849,99 £/749,99 $ US. Il sera mis en vente aux États-Unis ce mois-ci, avant d’arriver au Royaume-Uni et dans d’autres territoires en août. Cependant, on ne sait pas pourquoi il y a une telle disparité entre les prix au Royaume-Uni et aux États-Unis – nous avons demandé à HP de clarifier cela.

Les premiers signes suggèrent que le Pavilion Aero 13 pourrait être un succès auprès des consommateurs. Mais sera-t-il suffisant pour notre classement ultra-compétitif des meilleurs ordinateurs portables ? Seul le temps nous le dira.