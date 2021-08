Le nouveau Honor X20 fuit dans des photos pratiques

Le Honor X20 SE a été présenté le mois dernier, et maintenant un nouveau smartphone X20 est en route. Deux photos de l’appareil ont été publiées par Digital Chat Station, un leaker chinois digne de confiance, qui a déclaré qu’il y avait toujours un certain amour pour les écrans plats en Chine, et c’est pourquoi Honor a décidé d’ignorer le verre incurvé 2.5D.

Les images révèlent une double caméra frontale derrière un trou de perforation en forme de pilule à gauche. Il n’y a pas de touche d’alimentation visible, ce qui signifie qu’elle est probablement juste en dessous de la bascule du volume, agissant également comme un scanner d’empreintes digitales.





Honneur X20

La conception du dos comporte trois caméras et un seul flash LED alignés dans une formation carrée qui se trouve sur une île oreo. Ce design est similaire aux smartphones Huawei Mate 30, et même au Huawei nova 8i récemment annoncé, ramenant le joli sujet de l’indépendance d’Honor.

En regardant la configuration de près, il semble avoir une grande ouverture et deux minuscules, ce qui signifie que nous regardons un combo appareil photo principal + profondeur + portrait; le Honor X20 conservera probablement l’héritage de la gamme X – des smartphones abordables avec de grands écrans et des batteries pour le divertissement vidéo et la navigation.

