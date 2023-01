Le nouveau HomePod pleine grandeur devrait être lancé cette année avec un panneau de commande tactile mis à jour et une puce S8

Apple devrait toujours publier cette année une nouvelle version de son HomePod pleine grandeur désormais abandonné, Mark Gurman de Bloomberg suggérant que le modèle mis à jour pourrait comporter un nouveau panneau de commande tactile sur le dessus, la puce S8 trouvée dans la dernière Apple Watch gamme et un nouveau prix plus bas.

Écrivant dans sa newsletter hebdomadaire Power On dimanche, Gurman a déclaré que “le retour de la plus grande taille du HomePod est toujours prévu pour cette année”, suggérant que le haut-parleur aura une taille similaire au modèle original de 6,8 pouces de haut, avertissant de ne pas “attendez-vous à quelque chose de révolutionnaire à ce sujet”, signalant que le haut-parleur sera probablement mis à jour avec la puce S8 et des améliorations du panneau de commande tactile.

Gurman a précédemment signalé que le prochain HomePod pleine taille d’Apple pourrait ajouter une fonctionnalité multi-touchbien qu’aucun autre détail n’ait été partagé, suggérant que le nouveau modèle aura un “design similaire au modèle de 2018”.

L’analyste respecté de l’industrie, Ming-Chi Kuo, a été le premier à signaler en mai de l’année dernière qu’il pensait qu’un nouveau HomePod était en développement.avec code de la première version bêta du développeur iOS 16 d’Apple déterrant des références à un modèle inédit nommé “AudioAccessory6”, qui a apparemment confirmé qu’une nouvelle version du haut-parleur intelligent Siri était en cours d’élaboration.