Le nouveau HomePod ajoute des capteurs de température et d’humidité

Apple a ajouté de nouveaux capteurs de température et d’humidité au HomePod de 2e génération, permettant aux utilisateurs de demander à Siri de détecter la température et l’humidité d’une pièce et de créer des automatisations en fonction des résultats détectés.

Par exemple, les utilisateurs peuvent créer des automatisations pour demander à Siri de fermer les stores si la température atteint 30 degrés ou d’allumer automatiquement le ventilateur lorsqu’une certaine température est atteinte dans une pièce.

La détection de la température et de l’humidité est optimisée pour les environnements domestiques intérieurs, lorsque les températures ambiantes sont d’environ 15 °C à 30 °C et que l’humidité relative est d’environ 30 % à 70 %.

Apple avertit que la précision peut diminuer dans certaines situations où l’audio est lu pendant une période prolongée à des niveaux de volume élevés, et que le haut-parleur a besoin d’un certain temps pour calibrer les capteurs immédiatement après le démarrage avant que les résultats ne soient affichés.

Apple a introduit pour la première fois des capteurs de température et d’humidité sur le HomePod avec le HomePod mini, bien que les capteurs n’aient jamais été annoncés ou activésles laissant en sommeil jusqu’à présent.

Avec le lancement du nouveau HomePod de 2e génération, il est entendu qu’Apple activera désormais les capacités de détection de température et d’humidité sur le HomePod mini via une future mise à jour logicielle, donnant aux deux modèles les capacités de surveillance annoncées aujourd’hui.