Le nouveau haut responsable de la jeunesse à l’ONU parle des avantages que cela apporte aux jeunes

LES NATIONS UNIES — Le Dr Felipe Paullier s’empresse de dire qu’il ne parle pas au nom des quelque 2 milliards de préadolescents, d’adolescents et de jeunes adultes que compte le monde. Mais en tant que premier secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé de la jeunesse, il est chargé de plaider pour que les jeunes et leurs préoccupations soient intégrés dans le travail de l’organisation – un objectif partagé par des jeunes militants qui ne se sentent pas toujours entendus par la communauté internationale. Paullier, pédiatre et ancien directeur général de l’Institut national de la jeunesse d’Uruguay, a pris ses fonctions en décembre. Il s’est entretenu avec l’Associated Press en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies cette semaine pour parler de son rôle, le nouveau » Pacte pour l’avenir», ce que cela signifie pour les jeunes – et si leurs aînés sont vraiment déterminés à les inclure.

Voici des extraits de l’entretien, édités pour plus de longueur et de clarté.

AP : Étant donné le sujet, commençons par ceci : quel âge as-tu ?

PAULLIER : J’ai 33 ans. Quand j’ai commencé, j’avais 32 ans. Je vieillis.

AP : Votre rôle est très nouveau.

PAULLIER : Vous savez, l’ONU est une organisation qui défend l’agenda de la jeunesse depuis de très nombreuses décennies. Mais pour ce qui est de réellement placer cela au niveau mondial et en tant que priorité, je pense que c’est un peu plus récent. … Mon rôle ne consiste pas à représenter les voix des jeunes, car les jeunes sont trop diversifiés pour être représentés par une seule personne. Mais en même temps, je pense que ce bureau témoigne de la reconnaissance de la jeunesse au niveau mondial. Je pense que c’est notre rôle.

AP : Qu’est-ce que le récent Sommet des Nations Unies sur l’avenir et le « Pacte pour l’avenir » ont ajouté au tableau ?

PAULLIER : Je pense qu’il y a deux résultats concrets d’engagement de ce sommet. Aujourd’hui, il s’agit toujours de concrétiser ces engagements. Mais la première concerne les gouvernements qui s’engagent à mettre en œuvre, au niveau national, des mécanismes d’engagement des jeunes. Et je pense que c’est un point très important et très crucial. Et le deuxième est, au niveau mondial, cette idée d’avoir un processus pour avoir des principes communs sur une participation significative des jeunes. Parce que c’est un concept relativement nouveau. Il y a dix ou quinze ans, vous savez, les jeunes étaient simplement considérés comme des bénéficiaires des politiques. Et maintenant, je pense que le sommet, la création du bureau, il y a beaucoup de choses qui changent qui montrent que les institutions, les décideurs disent : « OK, nous devons nous engager avec eux en tant que partenaires ».

AP : Lors d’un événement préparatoire au sommet, un jeune activiste a déclaré très franchement qu’il ne s’agissait pas seulement d’être invité à assister ou à prendre la parole lors d’événements, il s’agissait également d’être réellement entendu et de voir quelque chose en sortir. Comment encouragez-vous les jeunes à croire l’ONU sur parole lorsqu’elle veut les inclure d’une manière significative ?

PAULLIER : Vous savez, je pense que c’est un défi pour toute institution traditionnelle. Et je dis « traditionnellement » parce que nos institutions ont été établies dans un monde différent. C’est vrai qu’au cours des 10 ou 15 dernières années, le monde a radicalement changé. La technologie a donné aux gens beaucoup de pouvoir, ce qui transforme les systèmes de responsabilisation, la manière dont les gens peuvent s’organiser, s’exprimer et se mobiliser. C’est quelque chose de très positif. Mais en même temps, les institutions doivent s’aligner sur ces transformations… Je pense donc que le sommet est essentiellement la reconnaissance de la nécessité de transformer les choses.

En tant que bureau, notre rôle est de faire pression pour que les changements se produisent. Et ne voyons pas cela uniquement sous un angle négatif. J’ai tendance à croire que ces engagements des gouvernements témoignent de leur volonté d’avancer réellement dans cette direction.

AP : Pensez-vous que les objectifs des jeunes qui souhaitent ce changement sont réalistes ?

PAULLIER : Complètement.

