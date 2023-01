Le nouveau haut général russe est obsédé par l’apparition des troupes en Ukraine alors que l’armée subit de lourdes pertes

Un haut général russe nouvellement nommé cherche à nettoyer la culture des troupes avec une série de nouvelles règles, mais les règles n’ont fait que déstabiliser les troupes, selon les renseignements britanniques.

Le général Valery Gerasimov a pris ses fonctions le 11 janvier en tant que chef d’état-major général – le plus haut officier militaire russe – en remplacement de Sergei Surovikin, qui n’avait pris ses fonctions qu’en octobre 2022. Le Kremlin a remanié son commandement dans le but de mettre de l’ordre dans la structure de commandement. , et Gerasimov voulait également nettoyer la discipline des troupes.

Le ministère britannique de la Défense, dans une mise à jour du renseignement lundi, a révélé que Gerasimov avait réprimé les comportements, notamment l’utilisation de téléphones portables, le rasage, les “coupes de cheveux non standard”, les uniformes non réglementaires et les déplacements dans des véhicules civils.

“Gerasimov est clairement déconnecté de la réalité”, a déclaré Rebekah Koffler, présidente de Doctrine & Strategy Consulting et ancienne officier du renseignement de la DIA, à Fox News Digital. “La raison pour laquelle les troupes russes utilisent des véhicules civils dans la zone de combat est à cause du manque d’options de transport appropriées pour les troupes.”

Les mesures n’ont pas été bien accueillies par les troupes et les réactions ont été “sceptiques”, selon le ministère.

“Certaines des plus grandes moqueries ont été réservées aux tentatives d’améliorer le niveau de rasage des troupes”, note le rapport. “Les responsables de la République populaire de Donetsk ont ​​décrit la priorisation comme une” farce “qui” entraverait le processus de destruction de l’ennemi “.”

Plus particulièrement, le propriétaire du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin, a critiqué le leadership militaire sur les choix, affirmant que “la guerre est le temps des actifs et des courageux, et non des rasés de près”.

Le groupe Wagner est devenu un contrepoids à l’armée russe au cours des dernières années, avec une forte augmentation de l’importance et de l’influence pendant le conflit en Ukraine, le président russe Vladimir Poutine s’appuyant de plus en plus sur le groupe et son recrutement pour maintenir ses forces robustes. tout en subissant des pertes autrement catastrophiques.

La semaine dernière, le Pentagone a estimé que la Russie aurait pu perdre plus de 100 000 soldats depuis le début du conflit il y a près d’un an, affirmant parfois que l’Ukraine avait probablement perdu un nombre similaire, bien qu’elle ne spécule pas directement, Le New York Post rapporte.

Le rapport des services de renseignement britanniques a conclu que l’accent mis sur les “réglementations largement mineures” est susceptible de “confirmer les craintes de ses nombreux sceptiques en Russie” selon lesquelles il est “de plus en plus considéré comme déconnecté et concentré sur la présentation plutôt que sur le fond” alors que l’armée continue de subir de lourdes pertes et une impasse opérationnelle.

“Il est probable qu’il n’y ait même pas assez de rasoirs et d’autres articles d’hygiène personnelle non plus”, a déclaré Koffler. “Nous parlons ici de la Russie : peu de choses ont changé depuis l’époque soviétique, lorsque nous manquions de papier toilette et de dentifrice, même pour les civils.”

“Gerasimov met les troupes dans une position intenable en exigeant ces changements”, a-t-elle ajouté. “Ils seront encore plus démoralisés.”