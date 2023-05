Le nouveau haut gendarme promet « changement et croissance » à la GRC alors qu’il assume le commandement

Le nouveau commissaire de la GRC a déclaré qu’il souhaitait susciter « le changement et la croissance » au sein du service de police national alors qu’il prenait officiellement le commandement jeudi.

Michael Duheme a officiellement pris ses fonctions de commissaire de la GRC lors d’une cérémonie à Gatineau, au Québec. Duheme, un vétéran de l’application de la loi avec plus de 35 ans d’expérience, est devenu commissaire par intérim en mars après le départ à la retraite de l’ancienne Topie Brenda Lucki.

« Je suis ici pour diriger le changement et la croissance au sein de l’organisation, pour prendre des décisions qui font avancer la GRC, car je sais que nous pouvons accomplir beaucoup de choses ensemble », a déclaré Duheme lors de son discours lors de la cérémonie.

« Je veux que tous nos employés soient fiers d’appartenir à cette organisation et sachent qu’ils sont équipés pour faire une réelle différence dans les communautés que nous desservons. »

Duheme prend les rênes d’un corps policier critiqué sur l’étendue de son mandat, sa culture et les interrogations sur sa compétence.

Duheme a déclaré que l’embauche de plus de gendarmes était sa première tâche.

« Je veux que nous augmentions en nombre, donc ma première priorité, à mesure que nous avançons, est le recrutement », a-t-il déclaré.

La GRC emploie environ 19 000 agents en uniforme et 11 000 civils. Un conseil consultatif indépendant a qualifié la situation de recrutement de la force de crise dans un rapport publié plus tôt cette année et a appelé à une refonte de la formation des officiers.

MONTRE | « Je veux que nous grandissions en nombre »

« Je veux que nous augmentions en nombre » : le nouveau commissaire de la GRC parle de sa priorité absolue pour l’organisation S’adressant à la cérémonie de passation de commandement, le nouveau commissaire de la GRC, Mike Duheme, a identifié le recrutement comme sa première priorité. Duheme dit que la GRC « doit être une organisation de choix ».

Lucki, qui a été commissaire de 2018 à 2023, a déclaré qu’elle avait amélioré la GRC au cours de son mandat.

« Ma devise a toujours été de laisser chaque endroit un peu mieux que lorsque vous y êtes arrivé, et c’est exactement ce que j’ai fait », a déclaré Lucki.

« Je peux être tranquille en sachant que la GRC est entre de bonnes mains. »

Plus tôt cette année, un rapport de la Mass Casualty Commission (MCC), qui a examiné la réponse à la fusillade de masse de 2020 en Nouvelle-Écosse, a vivement critiqué la réponse de la GRC à la tragédie et a proposé 130 recommandations de réforme. Duheme a haussé les sourcils après la publication du rapport lorsqu’il a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il ne l’avait pas encore lu.

Lors d’une conférence de presse après la cérémonie jeudi, Duheme a déclaré que la GRC progressait sur 52 des recommandations du MCC dont elle est directement responsable et qu’elle s’associait à d’autres organisations pour le reste.

Il a déclaré que la GRC continuait d’enquêter sur les soi-disant postes de police opérant au Canada au nom du gouvernement chinois et cherchait toujours les sources des fuites de sécurité nationale dans les médias concernant l’ingérence étrangère au Canada.

Duheme a signé le nouvel énoncé des valeurs fondamentales de la GRC après son investiture en tant que commissaire. La GRC a mis à jour la déclaration l’année dernière pour la première fois en un quart de siècle, ajoutant des références à la « réconciliation », à la « diversité », à « l’honneur » et à « l’empathie ».

Il a dit qu’il espère apporter un changement culturel à la force.

« Je veux aussi chercher à faire grandir qui nous sommes, donc ma deuxième priorité est de favoriser une culture de travail enracinée dans le respect et la responsabilité », a déclaré Duheme.

« Pour nous assurer que nous respectons les valeurs fondamentales renouvelées de la GRC et que nous prenons vraiment soin les uns des autres, ainsi que des personnes que nous servons. »