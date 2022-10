Le nouveau Hampton Inn de Huntley est autorisé à vendre de l’alcool – Shaw Local

Quelques mois après son ouverture, le premier hôtel de Huntley pourra vendre de l’alcool à ses clients.

Le conseil du village a modifié son ordonnance sur les alcools qui permettra aux hôtels de la ville de vendre de l’alcool et a approuvé une nouvelle licence pour le nouveau Hampton Inn lors de sa réunion de jeudi, malgré certaines inquiétudes quant à la quantité d’alcool qu’il pourrait vendre.

Alors que le Hampton Inn est le seul hôtel opérant à Huntley, le changement ne permettra qu’une seule licence de ce type dans le village.

Le Hampton Inn n’a pas de bar, mais les clients pourront acheter de l’alcool pour leurs chambres, comme des canettes de bière ou des bouteilles de vin, a déclaré le directeur général George Cochran lors de la réunion de jeudi.

“L’alcool sera placé dans notre … boutique de cadeaux”, a déclaré Cochran. “De petites bouteilles de vin, des bières et des spiritueux mélangés.”

Cochran a déclaré lors d’événements spéciaux que l’hôtel servirait de l’alcool sur une station portable, mais a ajouté que ces occasions seraient “assez rares”. La nouvelle licence leur permet de verser lors de tels événements et est limitée à certaines zones de l’hôtel.

La fiduciaire Mary Holzkopf a déclaré qu’elle était préoccupée par la quantité d’alcool que l’hôtel pourrait vendre à ses clients et a déclaré qu’elle souhaitait imposer des limites aux ventes.

Le directeur municipal David Johnson a déclaré que ce serait difficile à appliquer. Cochran a déclaré que ce qu’ils vendraient est similaire à des bouteilles de la taille d’un avion, et non à des bouteilles de rhum ou de vodka de grande taille, ajoutant “nous ne sommes pas un magasin d’alcools”. La modification de l’ordonnance sur les alcools et la licence de Hampton Inn ont été approuvées à l’unanimité sans ces restrictions.

“J’ai juste l’impression que si quelqu’un va acheter une bouteille d’alcool pleine grandeur, rien de grand ne va se passer dans un hôtel”, a déclaré Holzkopf.

Holzkopf a également demandé à quelles heures l’alcool serait vendu. Cochran a déclaré qu’ils respecteraient les heures d’ouverture de l’alcool du village.

L’alcool ne peut pas être vendu entre 1 h et 6 h du lundi au vendredi, ou de 2 h à 6 h le samedi et de 2 h à 9 h le dimanche, états de code de village.

Il y a aussi un maximum de ce que chaque invité peut avoir, qui est généralement une limite de deux ou trois par invité. À cette fin, le personnel sera formé et certifié pour vendre de l’alcool, a déclaré Cochran.

“Nous sommes pleinement conscients de ne pas laisser les clients acheter de l’alcool s’ils sont complètement intoxiqués ou s’ils en présentent des signes”, a-t-il déclaré. “C’est le jugement de moi-même et de mon personnel.”

L’administrateur JR Westberg a déclaré qu’il pensait que permettre à l’hôtel de vendre de l’alcool était une bonne idée.

“Vous venez en voiture de [hundreds of] à des kilomètres et peut-être qu’ils ne savent pas où se trouve le magasin le plus proche, alors vous ne faites que lui ajouter un peu de commodité », a-t-il déclaré. “Je ne pense pas que ça va devenir incontrôlable.”

Le Hampton Inn a ouvert ses portes plus tôt cette année après quelques retards qui ont repoussé son ouverture. Initialement approuvé en 2020, l’hôtel devait ouvrir en 2021, mais n’a ouvert que cette année.

L’hôtel a reçu deux prolongations de son calendrier d’ouverture, principalement en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement liés à la pandémie de COVID-19. La dernière extension est intervenue en juin et a donné à l’hôtel jusqu’en octobre pour ouvrir. L’accord a maintenu la capacité de l’hôtel à recevoir près de 3 millions de dollars de rabais.

Tout au long des approbations, les syndics ont longtemps soutenu qu’il y en avait un besoin en ville.

Cochran a déclaré lors de la réunion que l’hôtel était en moyenne occupé à 70%, qualifiant la demande de “folle”.

La seule autre entreprise de la ville avec des chambres à louer pour la nuit est l’Harmony Inn, qui se présente comme un bed and breakfast sur son site Web.