Des personnes portant deux masques de protection marchent sur l’Embarcadero à San Francisco, Californie, États-Unis, le jeudi 11 février 2021. David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images

Le Dr Scott Gottlieb a déclaré mercredi que les Centers for Disease Control and Prevention doivent mettre à jour plus rapidement leurs directives sur les coronavirus à mesure que la situation pandémique s’améliore. Un jour plus tôt, l’agence américaine de santé publique a publié de nouvelles directives détendues sur la nécessité pour les personnes entièrement vaccinées de porter des masques à l’extérieur. « Les conseils que le CDC a émis, je pense, sont un pas dans la bonne direction, mais c’est relativement déroutant », a déclaré Gottlieb, un ancien commissaire de la Food and Drug Administration, sur « Squawk Box » de CNBC. « Ce n’est pas très clair en termes de ce qu’ils prescrivent. Je pense que nous avons besoin de règles plus simples si nous allons prescrire quelque chose au-dessus de la société. » Les personnes qui ont été complètement vaccinées – considérées deux semaines après leur dernière dose – peuvent faire de l’exercice en toute sécurité et se rendre à de petits rassemblements à l’extérieur sans porter de masque facial, selon les nouvelles directives des CDC. Cependant, le CDC recommande aux personnes entièrement vaccinées de continuer à porter des masques si elles assistent à un événement en plein air bondé, comme un défilé, un match de sport ou un concert. Le CDC a également déclaré qu’il était prudent pour les Américains non vaccinés de renoncer à porter un masque tout en assistant à une petite réunion en plein air avec des amis et la famille si ces autres participants sont entièrement vaccinés.

Le CDC doit mieux définir ce qu’il espère accomplir à ce stade de la pandémie, lorsque les niveaux nationaux d’infection chutent et que plus de 54% des adultes américains ont reçu au moins une dose de vaccin, a déclaré Gottlieb, qui siège au conseil d’administration de Covid. fabricant de vaccins Pfizer. « Je pense que l’objectif de santé publique devrait être d’essayer de protéger les populations vulnérables dans les lieux de rassemblement, alors continuez à vous concentrer sur les maisons de retraite médicalisées, les garderies où se trouvent de jeunes enfants, et essayez de prévenir les grandes flambées, essayez d’empêcher la propagation des événements », il a dit. Environ 68% des résidents américains âgés de 65 ans et plus ont été entièrement vaccinés, selon les données CDC, tandis qu’environ 82% de cette population la plus vulnérable a reçu au moins une dose. « Nous n’allons pas être en mesure d’empêcher une seule introduction, où une seule personne transfère un virus à un seul individu. Mais dans un contexte de déclin [coronavirus] prévalence, l’augmentation des taux de vaccination et davantage d’Américains vulnérables protégés par la vaccination, nous devons nous pencher en avant », a déclaré Gottlieb, qui a dirigé la FDA de 2017 à 2019 dans l’administration Trump. La moyenne sur sept jours des nouveaux cas de coronavirus par jour aux États-Unis est d’environ 53800, selon une analyse CNBC des données de l’Université Johns Hopkins. C’est 17% de moins qu’il y a une semaine. Les États-Unis enregistrent en moyenne 676 nouveaux décès de Covid par jour, sur la base d’une moyenne mobile de sept jours, selon l’analyse des données de Hopkins par CNBC. Cela représente une baisse de 6% par rapport à il y a une semaine.

Gottlieb, qui plus tôt cette semaine a appelé à la fin des exigences en matière de masques d’extérieur, s’est dit préoccupé par les implications du fait que le CDC continue à être trop prudent avec ses directives. « Je pense que le risque pour les CDC en tant qu’institution – c’est une institution extrêmement importante – est qu’ils perdent leur pertinence, que les gens cessent de les écouter », a-t-il déclaré, tout en adressant un avertissement plus large à ceux qui, aux États-Unis, établissent des politiques en matière de coronavirus. «Le défi est que si nous ne levons pas ces restrictions avec la même rapidité et la même efficacité que nous les avons imposées, nous perdons la crédibilité en tant que responsables de la santé publique pour les réimposer à l’avenir, car une plus grande partie de la population craindra que ces sont une rue à sens unique », a-t-il déclaré. Le CDC n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.