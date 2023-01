Le nouveau gouverneur de l’Oregon a prêté serment et déclare l’urgence des sans-abri

SALEM, Oregon (AP) – La gouverneure démocrate nouvellement assermentée de l’Oregon, Tina Kotek, a déclaré lundi lors de son investiture que son premier ordre du jour serait de lutter contre l’itinérance, alors qu’elle dévoilait plusieurs mesures destinées à résoudre l’un des problèmes les plus urgents de l’État.

Dans son discours inaugural au Capitole de l’État à Salem, Kotek a déclaré qu’elle déclarerait l’état d’urgence des sans-abri et signerait un décret exécutif pour augmenter la construction de logements lors de sa première journée complète de mandat. Elle a également proposé un investissement d’urgence de 130 millions de dollars pour aider les personnes sans abri à quitter la rue.

“Imaginez un Oregon où personne ne doit vivre dans une tente sur le trottoir”, a déclaré Kotek. “C’est un Oregon pour lequel il vaut la peine de se battre, et aujourd’hui est un nouveau départ.”

« La réponse de notre État doit répondre à l’urgence de la crise humanitaire à laquelle nous sommes confrontés », a-t-elle ajouté.

L’Oregon a lutté pendant des années pour faire face à une pénurie de logements et à des crises liées au sans-abrisme, à la toxicomanie et à la santé mentale. Sa population de sans-abri a augmenté de plus de 22 % depuis 2020, selon les chiffres du département américain du logement et du développement urbain. Il a également le taux de toxicomanie le plus élevé de tous les États et se classe au dernier rang pour l’accès aux traitements de santé mentale, selon les données fédérales de l’Enquête nationale de 2021 sur la consommation de drogues et la santé.

Kotek s’est également engagé à unir les Oregoniens après une course au poste de gouverneur âprement disputée – la plus serrée en une décennie – au cours de laquelle les républicains ont cherché à briser la domination des démocrates sur l’État. Elle a déclaré qu’elle prévoyait de visiter tous les comtés de l’Oregon au cours de sa première année au pouvoir.

“Gouverner, c’est servir les Oregoniens – tous les Oregoniens”, a-t-elle déclaré, ajoutant que sa “promesse personnelle” sera de “renforcer les liens à travers l’État”.

Dans une lettre à Kotek, le caucus républicain de l’Oregon l’a félicitée et a déclaré qu’il espérait que le bureau du gouverneur et la législature “pourraient coexister au profit de tous les Oregoniens”.

“Comme l’illustre une campagne éprouvante pour les branches exécutive et législative, il est clair que la division partisane entre démocrates et républicains n’apporte aucun avantage aux électeurs qui nous ont élus”, indique la lettre.

Kotek a déclaré que son premier décret fixerait un objectif de construction de logements de 36 000 nouvelles maisons par an, décrivant ce chiffre comme une augmentation de 80% par rapport aux tendances récentes de la construction.

Son investissement d’urgence proposé de 130 millions de dollars visera à aider les personnes sans abri à quitter la rue d’ici un an. Kotek a demandé aux législateurs d’agir de toute urgence et a déclaré qu’elle espérait tirer parti de l’investissement avec un paquet plus vaste et plus complet sur le logement et le sans-abrisme au cours de la session législative.

Les mesures font suite à un programme de dépenses important adopté par les législateurs de l’Oregon l’année dernière, qui comprenait 400 millions de dollars pour lutter contre l’itinérance et le logement.

Kotek remplace la démocrate à durée limitée Kate Brown, dont les mesures strictes contre la pandémie de coronavirus ont fait d’elle une figure polarisante. Les deux ont travaillé ensemble pendant des années en tant que conférencier et gouverneur respectifs, et ils ont des profils similaires en tant que progressistes et membres ouverts de la communauté LGBTQ. Mais Kotek a cherché à se distancer de Brown – et de ses faibles cotes d’approbation – vers la fin de la campagne de gouverneur, qualifiant son prédécesseur d’inefficace en matière d’itinérance.

Kotek a remporté la course à trois pour le poste de gouverneur de l’Oregon en novembre après avoir repoussé un défi de taille d’une autre ancienne représentante de l’État, la républicaine Christine Drazan, la battant par moins de quatre points de pourcentage.

Kotek a été représentante de l’État de 2006 à 2022, date à laquelle elle a démissionné pour se présenter au poste de gouverneur. Au cours de son séjour à l’Assemblée législative, elle est devenue la conférencière la plus ancienne de l’histoire de l’Oregon après neuf ans dans ce rôle et a consolidé son statut d’acteur clé de la politique de l’État, gagnant la réputation de conclure des accords et de faire passer des factures à travers la State House.

En tant que conférencier, Kotek a dirigé et adopté des programmes libéraux rendus possibles par les supermajorités démocrates, y compris la première loi de contrôle des loyers à l’échelle de l’État. Elle a également aidé à faire adopter les lois sur le stockage des armes à feu, la réforme de la justice pénale et les congés familiaux payés, entre autres mesures.

Les législateurs ont également prêté serment lundi. Les démocrates contrôlent toujours les deux chambres de l’Assemblée législative, mais ils ont perdu leur supermajorité des trois cinquièmes lors des élections de novembre.

Kotek rejoint Maura Healey du Massachusetts en tant que premiers gouverneurs élus ouvertement lesbiens aux États-Unis

Claire Rush est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Claire sur Twitter.

Claire Rush, l’Associated Press