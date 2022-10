Le nouveau gouvernement sud-coréen cherche à abolir le ministère de l’égalité des sexes

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Le nouveau gouvernement conservateur sud-coréen a déclaré jeudi qu’il ferait pression pour abolir un ministère de l’égalité des sexes et créer une nouvelle agence chargée de responsabilités plus larges, l’une des promesses de campagne controversées du président Yoon Suk Yeol qui a bouleversé les élections très disputées de mars. .

Au cours de la campagne, Yoon a fait face à des critiques selon lesquelles son vœu de supprimer le ministère de l’Égalité des genres et de la famille visait à attirer les jeunes électeurs masculins qui dénoncent les politiques d’égalité des sexes sur un marché du travail hautement concurrentiel. Yoon a déclaré qu’il était temps de lancer un organisme avec des rôles plus complets, affirmant que les femmes en Corée du Sud n’étaient plus confrontées à des obstacles structurels au succès.

La perspective des plans de son gouvernement pour supprimer le ministère n’est toujours pas claire car il nécessite l’approbation du Parlement contrôlé par les libéraux. Un comité de femmes du principal parti d’opposition libérale, le Parti démocrate, s’est engagé à contrecarrer les plans du gouvernement, affirmant qu’ils ne résoudraient pas la discrimination systémique à l’égard des femmes en Corée du Sud.

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Lee Sang-min, a déclaré jeudi lors d’un briefing télévisé que le nouveau paradigme des politiques gouvernementales pour les femmes doit porter sur l’égalité des droits pour les hommes et les femmes, contrairement à l’approche actuelle qui se concentre uniquement sur la résolution des inégalités auxquelles sont confrontées les femmes.

Lee a déclaré que le ministère de l’égalité des sexes avait fait des efforts pour lutter contre la discrimination à l’égard des femmes. Mais il a déclaré que le ministère est limité dans sa capacité à gérer un éventail de problèmes urgents plus larges, notamment les conflits de genre et de génération, la diminution de la population et les problèmes sociaux des personnes âgées.

Lee a déclaré que les devoirs du ministère sur l’égalité des sexes et les questions familiales et juvéniles seraient transférés au ministère de la Santé et du Bien-être, tandis que ses responsabilités sur l’emploi des femmes iraient au ministère de l’Emploi et du Travail.

Il a déclaré que le gouvernement Yoon souhaiterait créer une nouvelle agence chargée des questions de population, de famille et d’égalité des sexes sous la tutelle du ministère de la Santé et du Bien-être.

Lee a déclaré qu’il avait informé le Parti démocrate des plans de restructuration et que les responsables des partis d’opposition avaient exprimé leur inquiétude quant au fait que les plans finiraient par réduire les rôles actuels du ministère de l’égalité des sexes. Lee a déclaré que dans le cadre des plans de réorganisation, les rôles et les tâches confiés au ministère seraient menés plus efficacement.

Plus tôt cette semaine, un comité des femmes du Parti démocrate a publié une déclaration accusant le gouvernement Yoon de tenter d’utiliser les plans de restructuration pour détourner l’attention du public de plusieurs prétendus faux pas en matière de politique étrangère, notamment des commentaires controversés de Yoon captés par un micro chaud aux États-Unis. Il a déclaré qu’il prendrait des mesures énergiques pour empêcher les plans de devenir loi.

Le gouvernement Yoon et le Parti démocrate ont été sur une trajectoire de collision sur un certain nombre de questions, y compris les pressions du gouvernement pour enquêter sur des incidents passés impliquant prétendument le chef du Parti démocrate et d’autres anciens responsables du gouvernement. La semaine dernière, le Parti démocrate, qui dispose d’un statut majoritaire à l’Assemblée nationale, a adopté une motion appelant au limogeage du ministre des Affaires étrangères de Yoon, mais le président a refusé de l’accepter.

Hyung-jin Kim, Associated Press