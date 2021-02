LE CAIRE (AP) – Le Soudan a prêté serment mercredi à un nouveau cabinet qui comprend des ministres rebelles dans le cadre d’un accord de partage du pouvoir que les autorités de transition ont conclu l’année dernière avec une alliance rebelle.

La cérémonie de prestation de serment a eu lieu au milieu de violentes manifestations dans plusieurs villes soudanaises au sujet de conditions économiques désastreuses, obligeant les autorités à imposer un couvre-feu et à fermer temporairement les écoles.

Les nouveaux ministres ont prêté serment dans le palais présidentiel de la capitale Khartoum par le général Abdel-Fattah Burhan, chef du Conseil souverain au pouvoir. Le Premier ministre Abdalla Hamdok était présent.

C’était le deuxième cabinet à être nommé depuis que l’armée a évincé le président autocratique Omar al-Bashir en avril 2019 à la suite de manifestations de masse en faveur de la démocratie.

Le Cabinet comprend Mariam al-Mahdi, chef adjoint du plus grand parti Oumma du pays, en tant que ministre des Affaires étrangères, et Gibril Ibrahim en tant que ministre des Finances. Ibrahim est un dirigeant du Front révolutionnaire soudanais, qui a conclu un accord de paix avec le gouvernement de transition en octobre.

L’accord de paix a donné aux rebelles des positions au Conseil souverain et au Cabinet, ainsi que 75 sièges législatifs dans un parlement de transition, dont le Premier ministre a déclaré qu’il serait annoncé fin février.

Le Soudan, qui est sur une voie fragile vers la démocratie depuis l’éviction d’al-Béchir, est dirigé par un gouvernement militaro-civil de transition qui est maintenant au pouvoir.

Le gouvernement soudanais est confronté à des défis colossaux, notamment un énorme déficit budgétaire et des pénuries généralisées de produits essentiels et la flambée des prix du pain et d’autres produits de base. Le pays a une dette de 70 milliards de dollars et son inflation annuelle a dépassé les 200% au cours des derniers mois.

Cette détérioration rapide des conditions économiques a déclenché des manifestations ces dernières semaines à Khartoum et dans d’autres villes du pays.

Au Sud Darfour, les gens sont descendus dans les rues de Nyala, la capitale provinciale. Les forces de sécurité ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants après des tentatives présumées de prendre d’assaut des magasins sur le marché principal de la ville, a rapporté l’agence de presse officielle SUNA.

L’histoire continue

Les autorités du Nord-Darfour et du Sud-Darfour ont déclaré l’état d’urgence, suspendu les cours et imposé un couvre-feu nocturne pour contenir la situation. Des manifestations ont également eu lieu dans la province du Darfour oriental et dans la ville de Port Soudan sur la mer Rouge.

Dans la province du Kordofan du Nord, les autorités ont arrêté plus de 100 personnes après que les manifestations aient tourné à la violence dans la ville d’Obeid, la capitale provinciale, a déclaré Hassam Hamed Abdel-Rahim, le chef de la police de la province.

Après la prestation de serment mercredi, le ministre des Affaires du Cabinet, Khalid Omar, a déclaré lors d’une conférence de presse télévisée que le gouvernement donnerait la priorité à l’allègement des souffrances économiques du peuple et à la paix avec d’autres groupes rebelles qui n’avaient pas adhéré à l’accord de l’année dernière.

Le plus grand groupe rebelle du Soudan, le Mouvement de libération du Soudan-Nord dirigé par Abdel-Aziz al-Hilu, a été en pourparlers avec le gouvernement de transition mais n’a pas encore conclu d’accord avec le gouvernement.

Un autre groupe rebelle majeur, l’Armée du Mouvement de libération du Soudan, dirigé par Abdel-Wahid Nour, rejette le gouvernement de transition et n’a pas pris part aux pourparlers.