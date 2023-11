Le nouveau gouvernement slovaque rejette l’aide à l’Ukraine

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

RIGA, Lettonie — Le nouveau gouvernement populiste de gauche de Slovaquie, un pays voisin de l’Ukraine qui était l’un de ses plus fervents partisans, a rejeté mercredi une proposition de programme d’aide militaire pour Kiev, respectant ainsi la promesse électorale du Premier ministre Robert Fico de suspendre l’aide. dans la guerre contre la Russie. Il est peu probable que le blocage d’un programme d’aide d’environ 43 millions de dollars, qui devait inclure des roquettes et des munitions, modifie de manière significative les capacités de l’Ukraine sur le champ de bataille. Mais la décision du gouvernement, rendue publique lors d’une réunion du cabinet, est un premier signe concret d’une lassitude croissante parmi les partisans de Kiev au sein de l’OTAN, alors que l’invasion russe approche du deuxième anniversaire.

Fico et son parti d’extrême gauche Smer ont mené une campagne centrée sur la promesse de mettre fin à l’assistance militaire, Fico affirmant que « le peuple slovaque a de plus gros problèmes ». Cette position a été reprise par le Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui reste le plus proche allié du président russe Vladimir Poutine parmi les dirigeants de l’Union européenne.

« Je soutiendrai l’absence d’aide militaire à l’Ukraine », a déclaré Fico fin octobre après la victoire de son parti aux élections nationales du 30 septembre. « Un arrêt immédiat des opérations militaires est la meilleure solution que nous ayons pour l’Ukraine. L’UE devrait passer du statut de fournisseur d’armes à celui d’artisan de la paix.»

Le programme d’aide, proposé par le précédent gouvernement intérimaire, comprenait des roquettes de défense aérienne et des millions de cartouches pour armes légères, selon le ministère slovaque de la Défense.

Jusqu’à présent, la Slovaquie était l’un des plus grands bailleurs de fonds de l’Ukraine et avait déjà approuvé 13 programmes d’aide totalisant plus de 700 millions de dollars.

Selon l’Institut de Kiel pour l’économie mondiale, un groupe de réflexion basé en Allemagne, la Slovaquie figure parmi les principaux partisans de l’Ukraine, devant même les États-Unis et la Grande-Bretagne, selon le produit intérieur brut des pays donateurs.

La Slovaquie a été le premier État de l’OTAN à envoyer à l’Ukraine des avions de combat, en envoyant à Kiev 13 avions MiG-29 de l’ère soviétique pour aider l’armée ukrainienne à contrebalancer la bien plus grande supériorité aérienne de la Russie.

La Russie a précédemment rejeté l’impact de la Slovaquie sur le soutien à l’Ukraine, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, ayant déclaré : « La Slovaquie n’avait pas une part aussi importante dans la fourniture d’armes, donc cela n’affectera guère l’ensemble du processus. »

Les relations de l’Ukraine avec un autre partisan clé, la Pologne, se sont récemment détériorées en raison d’un différend sur les exportations de céréales. En septembre, le président polonais Andrzej Duda a comparé l’Ukraine à « une personne qui se noie et qui s’accroche à tout ce qui est disponible ».

Kiev a également été secouée par les républicains de Washington qui ont supprimé début octobre 6 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine proposés par l’administration Biden dans un projet de loi budgétaire à court terme, soulevant des doutes sur la durabilité du soutien américain à la défense de l’Ukraine.

Alors que l’attention internationale est largement détournée vers la guerre menée par Israël à Gaza, les tensions sont montées à Kiev et le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’efforce de renforcer le soutien mondial. Mardi, les démocrates du Sénat ont bloqué une proposition républicaine visant à fournir une assistance militaire américaine à Israël séparément de l’aide à l’Ukraine.

Mais dans un moment positif pour Kiev, la Commission européenne a recommandé mercredi l’ouverture de négociations formelles d’adhésion avec l’Ukraine à condition que celle-ci remplisse les conditions restantes liées à la lutte contre la corruption et à la réduction du pouvoir des oligarques. La proposition a marqué une étape cruciale dans la quête de l’Ukraine pour devenir membre de l’UE.

Les 27 chefs d’État de l’UE devraient prendre une décision finale le mois prochain. S’ils soutiennent la candidature, le processus pourrait encore prendre plus d’une décennie, mais confirmerait le soutien à Kiev dans les capitales européennes.

« Il s’agit d’une étape forte et historique qui ouvre la voie à une UE plus forte avec l’Ukraine comme membre », a déclaré Zelensky sur les réseaux sociaux. La commission a également recommandé d’ouvrir des négociations d’adhésion avec la Moldavie et d’accorder le statut de candidat officiel à la Géorgie.

Le souhait de l’Ukraine d’adhérer à l’UE est à l’origine de la guerre du Kremlin. Fin 2013, le président ukrainien de l’époque, Viktor Ianoukovitch, à la demande de Moscou, a rompu sa promesse de signer des accords politiques et économiques avec l’UE, ce qui a déclenché la révolution de Maïdan. Ianoukovitch a abandonné son poste et a fui vers la Russie, ce qui a incité Moscou à envahir et à annexer illégalement la péninsule ukrainienne de Crimée.

Mercredi également, le secrétaire américain aux Transports, Pete Buttigieg, a effectué une visite surprise à Kiev pour discuter de la reprise économique du pays. Il a souligné que l’administration Biden restait déterminée à aider l’Ukraine et s’efforçait de maintenir le soutien bipartite pour une assistance supplémentaire.

« Il a toujours été non seulement possible, mais nécessaire, pour un pays comme les États-Unis, de prêter attention à plusieurs choses à la fois, de faire plusieurs choses à la fois », a déclaré Buttigieg. “Et tous les efforts déployés par les États-Unis en ce qui concerne le Moyen-Orient, je crois, font partie de la même histoire d’engagement mondial et ne se font en aucun cas au détriment de notre engagement continu et solide en faveur du succès de l’Ukraine.”

Buttigieg a déclaré qu’il était à Kiev pour « répondre à une demande importante » en nommant un conseiller en infrastructures du pays, qui « fournira une assistance technique pour la réalisation de projets dans le cadre des efforts de reconstruction du pays ».

“C’est l’une des innombrables façons dont les États-Unis continuent de se tenir aux côtés du peuple ukrainien sur le long terme et d’assurer sa connexion avec le monde”, a tweeté Buttigieg.

Alors que l’Ukraine peine à conserver le soutien de l’Occident, Poutine s’efforce de renforcer ses liens avec son allié le plus puissant, la Chine.

Lors d’une réunion avec un haut général chinois, le dirigeant russe a salué mercredi les liens militaires croissants entre les deux pays. Pékin est devenu la principale bouée de sauvetage politique et économique de Moscou, aidant la Russie à surmonter l’isolement politique et le coup économique des sanctions occidentales.

« Nos contacts dans les domaines militaire et technologique militaire deviennent une question non négligeable, une question d’une importance croissante », a déclaré Poutine au général Zhang Youxia, qui est également vice-président de la Commission militaire centrale de Pékin.

Poutine, faisant écho à ses critiques constantes à l’égard de l’Occident, a insisté sur le fait que la Russie et la Chine ne construisent « aucune alliance militaire basée sur les modèles de la guerre froide ». Au lieu de cela, a-t-il déclaré, leur coopération est un « facteur sérieux de stabilisation de la situation internationale ». Poutine a accusé Washington et l’Occident de tenter de « créer une situation tendue dans la région Asie-Pacifique… guidés par leurs intérêts égoïstes ».

“Nous constatons tout cela et, avec nos amis, notamment de la République populaire de Chine, nous réagissons à cela avec calme et prudence et renforçons nos capacités de défense, notamment par le biais d’exercices navals et aériens conjoints”, a déclaré Poutine.