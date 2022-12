Le nouveau gouvernement radical d’Israël lève le voile sur l’investiture

JÉRUSALEM – Le nouveau Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a conclu mercredi des accords de coalition pour former le gouvernement le plus à droite et le plus conservateur sur le plan religieux de l’histoire du pays, un jour avant un vote prévu au Parlement pour installer les nouveaux dirigeants.

Les critiques disent que les accords risquent de nuire au système démocratique israélien et d’ouvrir la voie au racisme et à la discrimination contre les minorités, y compris les membres de la communauté LGBTQ et les citoyens arabes. La coalition s’est également engagée à étendre les colonies juives en Cisjordanie occupée, une décision qui approfondira le conflit avec les Palestiniens.

Même avant la cérémonie de prestation de serment de jeudi, une large réaction publique contre le gouvernement a provoqué une intervention inhabituelle du président israélien, Isaac Herzog, qui a reflété l’alarme dans certaines circonscriptions nationales et étrangères concernant les clauses les plus controversées des accords de coalition.

M. Herzog a convoqué Itamar Ben-Gvir, le chef du pouvoir juif, un parti ultranationaliste, et le nouveau ministre de la sécurité nationale, pour une réunion et a transmis « des voix de larges pans de la nation et du monde juif préoccupés par le nouveau gouvernement, », a déclaré le bureau du président. Il a exhorté M. Ben-Gvir « à calmer les vents orageux ».