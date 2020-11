Le nouveau gouvernement lituanien dirigé par des femmes est-il le signe d’une amélioration de l’égalité des sexes dans le pays?

La Lituanie est souvent si masculine dans ses perspectives que les femmes indépendantes et franches sont encore appelées «femmes avec des couilles».

L’émergence d’une coalition gouvernementale dirigée par des femmes a donc provoqué une onde de choc dans des pans entiers de la société lituanienne.

Ingrida Simonyte n’est pas la première femme Premier ministre du pays. Mais elle est l’une des trois femmes – représentant chacun des partis de la coalition – tirant les ficelles du gouvernement. Cela en soi est très inhabituel.

En plus de cela, une autre première potentielle: la moitié des 14 membres du cabinet de la Lituanie – si approuvé par le président – seront des femmes.

C’est une évolution qui ne correspond pas aux statistiques. La Lituanie se classe 22e sur 28 pays dans l’indice d’égalité des genres de l’UE. Son score de 56,3 points sur 100 est bien inférieur à la moyenne de l’UE et il a perdu quatre places depuis 2010.

Quelles sont les femmes à la tête de la Lituanie?

Ingrida Simonyte, qui a été confirmé cette semaine comme nouveau Premier ministre de la Lituanie, représente le parti conservateur Union de la patrie et démocrates-chrétiens lituaniens (HU-LCD).

Ancien ministre des Finances et candidat à la présidentielle, HU-LCD a remporté le plus de votes lors des élections législatives d’octobre.

L’économiste de 46 ans est bien connue pour son penchant pour le hockey sur glace, le football et la musique rock.

Viktorija Cmilyte-Nielsen dirige le Mouvement libéral, qui n’a obtenu que 7% des voix en octobre et est l’un des trois partis de la coalition au pouvoir.

Le joueur de 37 ans est également un champion d’échecs européen et est crédité d’avoir sauvé le mouvement de l’extinction.

Elle dirigera le parlement lituanien, le Seimas.

Armonaite d’Ausrine, 31 ans, est un ancien membre du mouvement libéral mais a quitté pour former le nouveau Parti de la liberté en 2019.

Le parti, qui comprend le maire de Vilnius dans ses rangs, a remporté plus de 9% des voix lors des élections d’octobre.

Elle a été proposée pour être le prochain ministre de l’économie de la Lituanie.

Pendant ce temps, plusieurs autres femmes sont proposées pour des postes ministériels: Gintare Skaiste (éducation);Jurgita Siugzdinienė (science / sport); Monika Navickiene (sécurité sociale / travail); Agne Bilotaite (ministre de l’Interieur); et Evelina Dobrovolska (Justice).

Quelle a été la réaction?

“Franchement, je n’ai jamais entendu parler de certains des noms”, a déclaré Vytautas Dumbliauskas, professeur agrégé de l’Université Mykolas Romeris de Vilnius, faisant référence au cabinet proposé. “La Lituanie n’a jamais eu une coalition ou un gouvernement comme celui-là.”

Les sentiments de Dumbliauskas ont été repris par le Premier ministre sortant de la Lituanie, Saulius Skvernelis.

«Je crois que ma collègue Ingrida est vraiment courageuse, très, très, très, très courageuse», a-t-il déclaré. «C’est une capitaine expérimentée, mais avec un équipage comme le sien, je ne traverserais pas l’océan même en tant que passager.

En effet, les femmes membres de son «équipage» ont déjà été soumises à un examen que les hommes ne recevraient peut-être pas d’ordinaire.

Par exemple, les tatouages ​​sur le haut de la poitrine de Dobrovolska (proposé pour le ministère de la Justice) ont suscité un débat sur les réseaux sociaux, l’obligeant à s’expliquer. «Si j’étais un homme – pas une femme et un Polonais de nationalité – je ne tomberais pas sous un tel contrôle», a déclaré Dobrovolska à LRT.

La Lituanie est-elle la nouvelle Scandinavie?

C’est une question que certains se poseront compte tenu de la proximité de la Lituanie avec la Suède, la Finlande et le Danemark, souvent salués pour les progrès en matière d’égalité des sexes. En effet, le gouvernement d’Helsinki est dirigé par une coalition de cinq femmes chefs de parti.

Les experts sont cependant convaincus que la Lituanie a encore un long chemin à parcourir.

«Pour moi, le nombre élevé de femmes dans le nouveau gouvernement est plus une coïncidence, le résultat du balancement du balancier politique plutôt que les conséquences d’un changement sociétal et culturel, comme l’a constaté la Scandinavie», a déclaré Aiste Ramonaite, professeur à l’Institut des relations internationales et des sciences politiques de l’université de Vilnius, a déclaré à Euronews.

Vytautas Bruveris, analyste au quotidien Lietuvos Rytas, est d’accord.

“Certainement pas une tendance ou un changement culturel”, a déclaré Bruveris à Euronews. “La Lituanie n’a pas encore connu de percée majeure en matière de qualité de genre – et ni [has] les partis politiques.

“Franchement, pour moi, l’accent jubilatoire mis sur la prédominance des femmes dans la coalition et le gouvernement est sexiste dans son essence. En dessous se trouve une situation assez déplorable des femmes en Lituanie, où les femmes sont encore considérablement sous-payées et mal représentées dans diverses structures de pouvoir. “

Néanmoins, Tomas Janeliunas, professeur à l’Institut des relations internationales et des sciences politiques de l’Université de Vilnius a déclaré qu’avec une seule femme ministre dans le gouvernement précédent, une telle augmentation potentielle serait «remarquable».

«Mais la Lituanie traverse-t-elle un changement culturel et sociétal en termes d’égalitarisme? Non je ne crois pas. Cela me semble un bonheur. La Lituanie est encore assez loin des normes scandinaves en matière d’égalité des sexes », a conclu l’analyste.

Comment ce gouvernement pourrait-il changer la Lituanie?

L’assiette du nouveau cabinet est déjà pleine. Le plus gros mal de tête semble être la propagation volatile du COVID-19 – dépassant deux mille cas quotidiens la plupart des jours récemment – et son impact sur l’économie.

Simonyte a exprimé des inquiétudes concernant les caisses étatiques peu profondes, même si le Fonds monétaire international (FMI) a prédit que l’économie lituanienne ne se contracterait que de 1,8% – la plus petite baisse d’Europe – et une croissance du PIB de 4,1% l’année prochaine.

Il pourrait également y avoir une tension de coalition d’une poussée libérale pour réduire les impôts et légaliser les partenariats entre personnes de même sexe.

«La première impression que je reçois de la nouvelle coalition n’est pas très différente de celles que j’ai eues avec les autres nouvelles coalitions dans le passé: beaucoup de promesses, mais ce qui distingue celle-ci des autres dans le passé, c’est l’abstrait et la nature déclarative de son programme », a déclaré Bruveris.

«Les désaccords au sein de la coalition peuvent être ‘programmés’ avant le début et ils découlent de la perception différente des valeurs, qu’il s’agisse de légiférer sur les partenariats entre personnes de même sexe ou de dépénaliser la petite possession de marijuana, de ratifier la Convention d’Istanbul ou de permettre d’écrire un non-lituanien noms avec les signes diacritiques de la langue d’origine, tous voulus par le Parti de la liberté, par exemple.

Il est évidemment trop tôt pour juger la coalition, mais les experts conviennent que la coalition dirigée par des femmes a une opportunité sans précédent.

«Les femmes sont dans une position unique pour briser la conviction de beaucoup ici que les hommes sont de meilleurs gestionnaires en général», a déclaré Dumbliauskas.

«Les années des gouvernements précédents, presque exclusivement masculins, ont été marquées par des querelles sans fin et, avec les femmes de la coalition et du gouvernement, nous pouvons voir des changements et approcher la Scandinavie (en termes de qualité de genre).

“Mais seul l’avenir montrera si un cabinet comme celui-ci sera une chose ponctuelle ou quelque chose qui se développera en quelque chose de plus profond et de meilleur.”

«Les trois femmes ont eu une possibilité unique de bousculer la société patriarcale lituanienne conservatrice et sexiste, mais, comme de nombreux autres États d’Europe de l’Est, la Lituanie est encore loin du front de l’égalité des sexes», a déclaré Bruveris. la nouvelle Coalition fait bien, alors la cause sera renforcée, mais si elles échouent ou sombrent dans des querelles, l’armée des opposants se verra remettre un formidable argument: “Regardez, que se passe-t-il quand les femmes ont le pouvoir!”

Le Premier ministre Simonyte, peut-être conscient des perceptions profondément enracinées, a déclaré que la coalition dirigée par des femmes n’avait pas pour objectif de détruire «l’ordre du vieux monde».

«Cependant, l’objectif est de changer les solutions qui ne fonctionnent pas. Mais cela ne signifie pas que nous devons tout changer aujourd’hui », a-t-elle déclaré au diffuseur national LRT.

Interrogée sur les raisons pour lesquelles les femmes étaient considérées comme les vainqueurs des élections d’octobre, elle a ajouté: “Je pense que ce qui a conduit à cela, c’est qu’il y a un peu moins de testostérone dans une discussion menée par une femme, plus d’écoute et plus de volonté de reconnaître ses propres limites.”

