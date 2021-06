Le nouveau gouvernement israélien se met au travail après que Netanyahu a renversé Netanyahu Knesset Radio britannique de l’armée juive

Pour la première fois en 12 ans, les Israéliens se sont réveillés lundi avec un nouveau gouvernement et un nouveau Premier ministre après que Naftali Bennett eut obtenu le soutien du parlement et renversé le leader de longue date Benjamin Netanyahu

Les deux devaient tenir une réunion de passation de pouvoir plus tard dans la journée, mais sans la cérémonie officielle qui accompagne traditionnellement un changement de gouvernement.

Le parlement israélien, la Knesset, a approuvé de justesse dimanche le nouveau gouvernement de coalition dirigé par Bennett, mettant fin au règne historique de 12 ans de Netanyahu. L’ancien Premier ministre controversé, le plus longtemps en poste, sera désormais le chef de l’opposition.

En vertu d’un accord de coalition, Bennett occupera le poste de Premier ministre pendant les deux premières années du mandat, puis le ministre des Affaires étrangères Yair Lapid, l’architecte de la coalition, deviendra Premier ministre.

Le nouveau gouvernement a prêté serment dimanche soir et s’est mis au travail lundi matin, les ministres annonçant la nomination de nouveaux directeurs de ministère.

Topaz Luk, un assistant de Netanyahu, a déclaré à la radio militaire que l’ancien Premier ministre « combattra ce gouvernement dangereux et horrible » en tant que chef de l’opposition.

« Il est plein de motivation pour renverser ce gouvernement dangereux dès que possible », a déclaré Luk à propos de Netanyahu.

Les dirigeants mondiaux ont félicité Bennett d’être devenu la 13e personne à occuper le poste de Premier ministre israélien.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a félicité Bennett et Lapid pour la formation d’un gouvernement, tweetant que « c’est un moment passionnant pour le Royaume-Uni et Israël de continuer à travailler ensemble pour faire avancer la paix et la prospérité pour tous ».

Le Premier ministre indien Narendra Modi, qui partageait des liens étroits avec Netanyahu, a félicité Bennett dans un tweet en hébreu, disant qu’il « a hâte de vous rencontrer et d’approfondir les relations stratégiques entre nos pays ». Modi a également exprimé sa « profonde reconnaissance » du leadership de Netanyahu.

Lapid, le nouveau ministre des Affaires étrangères et Premier ministre suppléant d’Israël, s’est entretenu avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken et « a discuté de la relation spéciale entre les États-Unis et Israël », a-t-il écrit sur Twitter.

Bennett, 49 ans, ancien allié de Netanyahu devenu rival, est devenu Premier ministre après le vote 60-59 à la Knesset dimanche.

Il dirige une coalition diversifiée et fragile composée de huit partis aux divergences idéologiques profondes, allant d’un petit parti islamiste aux ultranationalistes juifs. Bennett a déclaré qu’il accorde la priorité à la réparation des nombreuses divisions qui divisent la société israélienne.

Le parti ultranationaliste Yamina de Bennett n’a remporté que sept sièges sur les 120 membres de la Knesset lors des élections de mars. Mais en refusant de s’engager envers Netanyahu ou ses adversaires, Bennett s’est positionné comme un faiseur de rois. Même après qu’un membre de son parti nationaliste religieux l’ait abandonné pour protester contre le nouvel accord de coalition, il s’est retrouvé avec le poste de premier ministre.

Le vote à la Knesset a couronné une session parlementaire chaotique et a mis fin à une période de deux ans de paralysie politique au cours de laquelle le pays a tenu quatre élections dans l’impasse. Ces votes se sont concentrés en grande partie sur le régime de division de Netanyahu et sur son aptitude à rester en fonction pendant son procès pour corruption.

Netanyahu a clairement indiqué qu’il n’avait pas l’intention de quitter la scène politique. « S’il est destiné à nous d’être dans l’opposition, nous le ferons le dos droit jusqu’à ce que nous renversions ce gouvernement dangereux et revenions à la tête du pays », a-t-il déclaré dimanche.

Pour ses partisans, Netanyahu est un homme d’État mondial particulièrement capable de diriger le pays à travers ses nombreux défis en matière de sécurité.

Mais pour ses détracteurs, il est devenu un leader polarisant et autocratique qui a utilisé des tactiques de division pour régner pour aggraver les nombreuses divisions dans la société israélienne. Ceux-ci incluent les tensions entre Juifs et Arabes, et au sein de la majorité juive entre sa base religieuse et nationaliste et ses opposants plus laïcs et conciliants.