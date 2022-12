Le nouveau gouvernement israélien pousse à une vague d’initiatives d’extrême droite

JERUSALEM – Alors que le Premier ministre israélien désigné, Benjamin Netanyahu, se prépare à prêter serment dans son nouveau gouvernement radical et à reprendre ses fonctions, ses accords pour cimenter le soutien des partenaires de la coalition d’extrême droite suscitent des inquiétudes généralisées quant à l’avenir du pays en tant que démocratie libérale .

La coalition émergente sera l’administration la plus radicale et religieuse de l’histoire d’Israël, composée du parti conservateur du Likoud de M. Netanyahu et de cinq autres factions d’extrême droite et ultra-orthodoxes. M. Netanyahu, le plus ancien premier ministre d’Israël, qui a été évincé il y a 18 mois, est jugé pour corruption et est devenu de plus en plus dépendant de ces alliés de la ligne dure parce que les partis les plus libéraux refusent de siéger dans un gouvernement dirigé par un premier ministre sous mise en accusation pénale.

Cette dépendance, selon les critiques, l’a affaibli dans les négociations de coalition, l’obligeant à accepter au moins certaines des demandes de changements profonds qui limiteraient les pouvoirs du pouvoir judiciaire et limiteraient l’indépendance de la police.