Le nouveau gouvernement israélien n’étend pas la loi sur la citoyenneté litigieuse

Le vote, qui a eu lieu après une longue et houleuse nuit de débat, a révélé des fissures dans la coalition diverse et fragile dirigée par le Premier ministre Naftali Bennett, un homme de droite : deux membres du Raam, le parti islamiste arabe qui fait partie de la coalition au pouvoir. , s’est abstenu. Un membre rebelle du parti Yamina de M. Bennett a voté contre le gouvernement, suscitant les acclamations de l’opposition.

La chute de la loi, du moins pour l’instant, a également montré jusqu’où l’opposition, dirigée par le prédécesseur conservateur de M. Bennett, Benjamin Netanyahu, était prête à aller pour embarrasser et déstabiliser le nouveau gouvernement et tenter de le renverser. Le parti conservateur Likoud de M. Netanyahu et ses alliés ultra-orthodoxes ont voté contre l’extension de la loi bien qu’ils l’aient soutenu chaque année précédente. D’autres partis majoritairement arabes et nationalistes de l’opposition ont également voté contre la loi, se joignant au Likoud dans une rare célébration d’une victoire commune.

Raam et le parti de gauche Meretz avaient initialement refusé de soutenir l’extension de la loi dans sa forme actuelle. Au milieu de négociations de dernière minute et d’obstruction systématique aux premières heures de mardi, le gouvernement a proposé un compromis selon lequel la loi serait prolongée de six mois au lieu d’un an et certains des Palestiniens déjà mariés à des Israéliens – une petite partie de ceux touchés par le loi — obtiendraient le statut juridique de résidents temporaires.

La coalition a déjà dû faire face aux défis des nationalistes juifs qui ont insisté pour organiser une marche du drapeau à travers une zone majoritairement palestinienne de Jérusalem et des colons juifs qui ont établi un avant-poste non autorisé en Cisjordanie occupée.

Le nouveau gouvernement, qui s’est réuni avec pour objectif principal de renverser M. Netanyahu après 12 années consécutives au pouvoir, a initialement déclaré qu’il avait l’intention de se concentrer sur des questions qui suscitent un large consensus dans la société israélienne, telles que l’amélioration de l’économie et des infrastructures nationales. Mais il s’est déjà avéré impossible d’éviter des questions plus polarisantes liées au conflit israélo-palestinien.

Et un nouveau vote pour étendre la loi peut être présenté au Parlement israélien à une date ultérieure si la coalition parvient à atteindre plus de compromis avec les opposants à la loi et à obtenir une majorité.

Comprendre les développements de la politique israélienne Chiffres clés . Les principaux acteurs de la dernière tournure de la politique israélienne ont des agendas très différents, mais un objectif commun. Naftali Bennett, qui dirige un petit parti de droite, et Yair Lapid, le chef centriste de l’opposition israélienne, ont uni leurs forces pour former une coalition diversifiée pour renverser Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien le plus ancien. Gamme d’idéaux. Couvrant le spectre politique tendu d’Israël de gauche à droite, et s’appuyant sur le soutien d’un petit parti arabe et islamiste, la coalition, surnommée le « changement de gouvernement » par ses partisans, marquera probablement un changement profond pour Israël. Un objectif commun. Après une impasse qui a conduit à quatre élections non concluantes en deux ans et à une période encore plus longue de polarisation politique et de paralysie gouvernementale, les architectes de la coalition se sont engagés à remettre Israël sur les rails. Un avenir incertain. Le Parlement doit encore ratifier le fragile accord lors d’un vote de confiance dans les prochains jours. Mais même si c’est le cas, on ne sait toujours pas à quel point le « changement de gouvernement » pourrait apporter à Israël, car certaines des parties impliquées ont peu de points communs en dehors de l’animosité envers M. Netanyahu.



Les opposants à la loi la qualifient de raciste et de discriminatoire à l’égard des Israéliens les plus touchés – les citoyens arabes palestiniens du pays – en leur refusant la liberté fondamentale de se marier avec qui ils veulent et d’obtenir un statut juridique pour leurs conjoints.

Aida Touma-Sliman, une arabe palestinienne membre de l’opposition au Parlement, a qualifié la loi lundi de « honte morale et politique » qui consacre la « suprématie juive ».

« Nous espérons que la loi sera enterrée aujourd’hui sans cérémonie », a-t-elle déclaré, « afin que notre peuple puisse choisir qui aimer et avec qui vivre ».

La loi a fait quelques exceptions et a permis aux conjoints des territoires occupés qui ont dépassé un certain âge de demander des permis temporaires pour rejoindre leurs partenaires et leurs enfants en Israël. Les permis doivent être renouvelés tous les ans ou tous les deux ans. Mais même après de nombreuses années en Israël, ces conjoints vivent dans l’incertitude et manquent de droits sociaux fondamentaux, tels que la possibilité d’obtenir un permis de conduire ou une assurance maladie.

Selon HaMoked : Centre de Défense de l’Individu, un groupe israélien de défense des droits humains qui a appelé à l’abrogation de la loi, plus de 9 000 familles en Israël et à Jérusalem-Est en sont affectées.

Yair Lapid, le ministre centriste israélien des Affaires étrangères, a ouvertement reconnu lundi la fonction démographique sous-jacente de la loi.