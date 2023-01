Le nouveau gouvernement israélien dévoile un plan pour affaiblir la Cour suprême

JERUSALEM (AP) – Le ministre de la Justice du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dévoilé mercredi la refonte du système judiciaire promise depuis longtemps par le nouveau gouvernement, qui vise à affaiblir la Cour suprême du pays.

Les critiques disent que le plan sapera la démocratie du pays en donnant le pouvoir absolu à la coalition la plus à droite de l’histoire d’Israël.

Le ministre de la Justice Yariv Levin a présenté une série de changements radicaux visant à limiter les pouvoirs du pouvoir judiciaire, notamment en permettant aux législateurs d’adopter des lois que la Haute Cour a annulées et effectivement jugées inconstitutionnelles.

Levin a présenté une loi qui habiliterait le parlement de 120 sièges du pays, ou Knesset, à annuler les décisions de la Cour suprême avec une majorité simple de 61 voix. Levin a également proposé que les politiciens jouent un plus grand rôle dans la nomination des juges de la Cour suprême.

La refonte prévue a déjà suscité de vives critiques de la part du procureur général d’Israël et de l’opposition israélienne, soulignant les difficultés auxquelles le nouveau gouvernement d’extrême droite de Netanyahu sera confronté.

Yair Lapid, ancien Premier ministre et chef de l’opposition, a déclaré qu’il combattrait les changements “de toutes les manières possibles” et a promis de les annuler s’il revenait au pouvoir. « Ceux qui mènent un coup d’État unilatéral en Israël doivent savoir que nous n’y sommes en aucun cas obligés », a-t-il déclaré.

JERUSALEM (AP) – La procureure générale d’Israël a déclaré mercredi qu’elle s’opposait à la nomination d’un législateur reconnu coupable d’infractions fiscales au poste de ministre, une décision essentielle pour établir le nouveau gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

La position du procureur général Gali Baharav-Miara met en place une confrontation majeure entre le gouvernement – le plus conservateur d’Israël de tous les temps – et le système judiciaire du pays, que le nouveau gouvernement a promis de réformer.

Les partisans des réformes disent qu’ils freineront une Cour suprême trop interventionniste et aideront les législateurs à gouverner et à légiférer. Les critiques disent que les réformes affaibliront la Cour suprême, renverseront le système de freins et contrepoids du pays et mettront en péril les fondements de la démocratie israélienne.

Certaines des réformes pourraient aider Netanyahu, qui est jugé pour corruption, à échapper à une condamnation ou même à faire disparaître complètement son procès.

Dans le cadre des négociations pour former le gouvernement actuel, le parlement israélien a modifié le mois dernier une loi permettant à une personne condamnée en probation de devenir ministre. Cela a ouvert la voie à Aryeh Deri, un élément clé de la coalition qui a ramené Netanyahu au pouvoir, pour devenir ministre de la Santé et de l’Intérieur, ainsi que ministre des Finances dans le cadre d’un accord de rotation après deux ans. Deri a été condamné en probation l’année dernière pour des infractions fiscales.

Les groupes de bonne gouvernance ont vu la manœuvre juridique comme un feu vert à la corruption par un gouvernement changeant cavalièrement les lois par opportunisme politique.

Baharav-Miara a précisé sa position dans une note à la Cour suprême, qui devrait bientôt discuter des appels contre la nomination de Deri. Elle a déclaré que la nomination “s’écarte radicalement de la sphère du raisonnable”. Elle aurait déclaré qu’elle ne défendrait pas l’État devant les tribunaux contre les appels, en raison de son opposition.

Baharav-Miara a été nommé par le gouvernement précédent qui s’opposait avec véhémence au régime de Netanyahu. Les alliés de Netanyahu ont lancé l’idée de scinder le poste de procureur général en trois rôles, dont deux qui seraient des nominations politiques. Cela affaiblirait l’autorité de l’actuel procureur général tout en ouvrant la porte à Netanyahu pour installer quelqu’un favorable au rejet des charges retenues contre lui.

