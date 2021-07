Le nouveau gouvernement iranien devrait apprendre de son expérience passée que « la confiance en l’Occident ne fonctionne pas », exhorte le guide suprême Khamenei

L’Occident et les États-Unis sont totalement injustes et malveillants dans leurs négociations. Ils n’hésitent pas du tout à rompre leurs engagements. Dans l’accord précédent, ils ont violé leurs engagements et ils ne donnent aucune garantie qu’ils respecteront leurs engagements à l’avenir non plus.

