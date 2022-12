Le nouveau gouvernement du Pérou impose l’état d’urgence de 30 jours alors que les manifestations font rage

Le nouveau gouvernement péruvien a imposé un état policier mercredi en réponse aux violentes manifestations qui ont suivi l’éviction du président Pedro Castillo. La déclaration d’urgence nationale de 30 jours suspend les droits à “la sécurité personnelle et la liberté” dans tout le pays andin.

Les actes de vandalisme, la violence et les blocages d’autoroutes “exigent une réponse énergique et autoritaire de la part du gouvernement”, a annoncé le ministre de la Défense, Luis Otarola Penaranda.

La déclaration suspend les droits de réunion et la liberté de mouvement et autorise la police, soutenue par l’armée péruvienne, à fouiller les domiciles des personnes sans autorisation ni ordonnance judiciaire. Otarola a déclaré qu’il n’a pas été déterminé si un couvre-feu sera imposé. Il a estimé le nombre total de personnes “causant cette perturbation” à pas plus de 8 000 dans tout le pays.

Le ministre de la Défense a déclaré que la déclaration avait été approuvée par le conseil des ministres. Il n’a pas mentionné la nouvelle présidente du Pérou, Dina Boluarte, qui a prêté serment par le Congrès quelques heures après que les législateurs ont évincé Castillo.

Boluarte a plaidé pour le calme alors que les manifestations se poursuivent contre elle et le Congrès qui a renversé son prédécesseur.

“Le Pérou ne peut pas déborder de sang”, a-t-elle déclaré plus tôt mercredi. Répondant aux demandes d’élections immédiates, elle a suggéré qu’elles pourraient avoir lieu dans un an, quatre mois avant sa proposition précédente, qui n’a apaisé personne.

Des élections anticipées envisagées

Boluarte a évoqué la possibilité de programmer des élections générales pour décembre 2023 aux journalistes, juste avant une audience pour déterminer si Castillo restera emprisonné pendant 18 mois pendant que les autorités construisent un dossier de rébellion contre lui. Le juge a ensuite reporté l’audience après que Castillo ait refusé de participer.

“La seule chose que je peux vous dire, frères et sœurs [is] de garder son calme”, ​​a déclaré Boluarte. “Nous avons déjà vécu cette expérience dans les années 80 et 90, et je crois que nous ne voulons pas revenir à cette histoire douloureuse.”

La présidente péruvienne Dina Boluarte, au centre, et les membres du cabinet nouvellement nommés se réunissent pour une photo de groupe après leur prestation de serment au palais du gouvernement à Lima samedi. (Guadalupe Pardo/Associated Press)

Les propos du colistier de Castillo, installé par le Congrès il y a tout juste une semaine pour le remplacer, ont rappelé les années ruineuses où l’insurrection du Sentier Lumineux a présidé à de nombreux attentats à la voiture piégée et assassinats.

Les manifestants ont bloqué les rues de la capitale péruvienne et de nombreuses communautés rurales, exigeant la liberté de Castillo, la démission de Boluarte et la programmation immédiate d’élections générales pour choisir un nouveau président et remplacer tous les membres du Congrès. Au moins sept personnes ont été tuées, dont un adolescent décédé mercredi après avoir été blessé lors de manifestations à Andahuaylas, a déclaré un directeur d’hôpital.

Tous ont péri dans les mêmes types de communautés pauvres dont les électeurs ont propulsé le dirigeant du syndicat des enseignants ruraux à la victoire l’année dernière après avoir promis une approche populiste du gouvernement.

Les violations des droits de l’homme sondées

Castillo a été évincé par les législateurs le 7 décembre lorsqu’il a cherché à dissoudre le Congrès avant leur troisième tentative de destitution. Son véhicule a été intercepté alors qu’il parcourait les rues de Lima avec son service de sécurité. Les procureurs l’ont accusé d’avoir tenté de demander l’asile politique à l’ambassade du Mexique.

Des partisans du président péruvien déchu Castillo arrivent dans un camion pour aider à bloquer l’autoroute panaméricaine du sud pour protester contre sa détention à Ica, au Pérou, mardi. Castillo a déclaré mardi qu’il était “détenu injustement et arbitrairement” et a remercié ses partisans pour leurs “efforts et combats” depuis qu’il a été arrêté le 7 décembre. (Martin Mejia/Associated Press)

Dans une lettre manuscrite partagée mercredi avec l’Associated Press par son associé Mauro Gonzales, Castillo a demandé à la Commission interaméricaine des droits de l’homme d’intercéder pour ses “droits et les droits de mes frères péruviens qui réclament justice”. La commission enquête sur les allégations de violations des droits de l’homme et les plaide dans certains cas.

La semaine dernière, des manifestants ont incendié des postes de police, pris le contrôle d’une piste d’atterrissage utilisée par les forces armées et envahi la piste de l’aéroport international d’Arequipa, porte d’entrée de certaines attractions touristiques du Pérou. Le train de voyageurs qui transporte les visiteurs au Machu Picchu a suspendu son service et les barrages routiers sur la route panaméricaine ont bloqué des camions-remorques pendant des jours, gâchant la nourriture à destination de la capitale.

Mercredi, des membres des forces armées avaient déjà été déployés à Arequipa et dans d’autres régions à l’extérieur de Lima. La sécurisation des zones rurales éloignées de la capitale pourrait prendre plus de temps.

Les partisans de Castillo protestent contre sa détention à Arequipa mercredi. Le pays a été frappé par de nombreuses manifestations à la suite de sa destitution. (Fredy Salcedo/Associated Press)

Cinq des morts ont eu lieu à Andahuaylas, une communauté andine dont les habitants appauvris se sont longtemps sentis abandonnés par le gouvernement et se sont parfois rebellés contre lui. L’étudiant universitaire Luis Torres s’est joint à une manifestation d’environ 2 000 personnes là-bas mercredi alors que quelques camionnettes blanches transportant des soldats se déplaçaient dans les rues.

“Cette mesure est disproportionnée. Elle montre la précarité politique du gouvernement que Mme Dina Boluarte a maintenant”, a déclaré Torres. “Nous marchons tous pacifiquement, pour quelque chose de juste que nous exigeons. Au moins Andahuaylas continuera à se battre.”