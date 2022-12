Le nouveau gouvernement d’extrême droite d’Israël présente de nouveaux problèmes à Justin Trudeau

Les groupes pro-israéliens et pro-palestiniens au Canada ne sont pas d’accord sur grand-chose, mais le gouvernement de coalition actuellement formé par Benjamin Netanyahu inquiète les deux parties pour l’avenir.

L’arrivée du gouvernement israélien le plus à droite de tous les temps mettra également au défi le gouvernement Trudeau – qui a suivi la même voie pro-israélienne que Stephen Harper, mais avec moins de fanfare.

Netanyahu a toujours été à droite de la politique israélienne – ce sont ses partenaires qui ont changé. Une série de scandales de corruption l’a rendu toxique pour les politiciens les plus centristes qui avaient l’habitude de former des coalitions avec lui, le forçant à se tourner vers des partis auparavant en dehors du courant dominant.

Pour prix de leur coopération, ces partis extrémistes ont revendiqué et obtenu des postes clés dans le nouveau gouvernement.

La situation est le produit de la démocratie en roue libre d’Israël, a déclaré Shimon Fogel, président et chef de la direction du Centre pour les affaires israéliennes et juives (CIJA).

“Cela permet à des groupes avec une perspective très étroite d’être en mesure d’obtenir un certain succès électoral, mais leur succès même soulève des questions sur la stabilité des valeurs démocratiques d’Israël”, a-t-il déclaré.

Fogel est le premier à admettre que le gouvernement qui en résultera rendra son travail de défense des intérêts et de l’image d’Israël au Canada beaucoup plus difficile.

Il a dit qu’il espérait que Netanyahu – et les réalités du gouvernement – ​​apprivoiseraient les extrémistes.

“Ce que je peux confirmer, c’est qu’il y a un certain malaise au sein de la communauté juive canadienne”, a-t-il déclaré. “Je pense que cela représente une préoccupation pour s’assurer qu’Israël reflète les mêmes valeurs qu’il a historiquement, et que les gens ici s’y associent. Ce sera donc une période intense à venir.

“Il est inévitable de reconnaître que cela va représenter un défi pour Israël au sein de la communauté internationale.”

L’establishment israélien tire la sonnette d’alarme

Ce point de vue est largement partagé au sein de l’establishment israélien.

Le président israélien Isaac Herzog a récemment été pris sur un micro ouvert décrivant le partenaire de la coalition Itamar Ben Gvir comme quelqu’un “dont le monde entier autour de nous s’inquiète”.

Ben Gvir a été reconnu coupable par les tribunaux israéliens de soutien au terrorisme et de propagation de la haine. Il a menacé de mort l’ancien Premier ministre Yitzhak Rabin dans la perspective de son assassinat. Maintenant, il prend en charge le ministère de la Sécurité nationale, lui donnant le contrôle de la police en Israël et en Cisjordanie.

Le législateur israélien d’extrême droite Itamar Ben-Gvir s’adresse aux journalistes devant le siège du parti Likud après avoir rencontré Benjamin Netanyahu sur la formation d’un gouvernement à Tel Aviv, en Israël, le 7 novembre 2022. (Maya Alleruzzo/Associated Press)

Ben Gvir est issu du parti Kach du rabbin Meir Kahane – qui a été interdit en tant que groupe terroriste par le Canada, les États-Unis et Israël lui-même. Son nouveau véhicule politique est le Jewish Power Party.

Benny Gantz, le ministre sortant de la Défense et ancien chef d’état-major des Forces de défense israéliennes, a averti que Ben Gvir construisait une « armée privée » en Cisjordanie. L’ancien chef de la police de Jérusalem, Arieh Amit, a averti que sous le contrôle de Ben Gvir, la “police israélienne pourrait contribuer à la fin de la démocratie”.

“Open season” sur les Palestiniens

Cette année a déjà été violente en Israël et dans les territoires occupés. James Kafieh, président de la Fédération canado-arabe, a déclaré que les choses devraient empirer.

“L’implication évidente est qu’il n’y a rien ni personne qui soutiendra et protégera les droits humains des Palestiniens”, a-t-il déclaré à CBC News. “C’est la saison ouverte sur la population palestinienne vivant sous cette occupation israélienne brutale.”

Ben Gvir a demandé la peine de mort pour les Palestiniens qui tuent des Juifs – mais pas pour les Juifs qui tuent des Palestiniens.

“(Ben Gvir) est le deuxième partenaire de cette coalition”, a déclaré Kafieh. “Mais ça tombe comme une galerie de voyous.”

Alors que Ben Gvir contrôlera la police dans les Territoires, le partenaire de la coalition Bezalel Smotrich – un autre colon de Cisjordanie qui a également passé du temps en prison – aura le contrôle au dessus de Administration civile israélienne là.

Organisations juives américaines dominantes ont dénoncé l’inclusion de personnalités comme Ben Gvir et Smotrich dans le nouveau gouvernement. La Ligue anti-diffamation a averti que leur présence « va à l’encontre des principes fondateurs d’Israël ».

L’ex-Premier ministre qualifie son partenaire de coalition d'”extrême, raciste”

Les politiques sociales du nouveau gouvernement sont également perçues comme une menace par de nombreux Israéliens laïcs.

“Les personnalités les plus extrêmes et les plus dangereuses de la société israélienne vont être les plus dominantes dans l’éducation de nos enfants”, a averti le Premier ministre israélien sortant Yair Lapid.

Il a désigné le partenaire de la coalition de Netanyahu, Avi Maoz – qui dirigera les programmes et partenariats extérieurs des écoles israéliennes – comme « extrême, raciste, homophobe et dangereux ».

Maoz a couru sur une plate-forme ouvertement anti-gay et a défendu la cause de la thérapie de conversion, désormais interdite au Canada.

L’administration Biden a envoyé des signaux d’avertissement au nouveau gouvernement en ce qui concerne à la fois les territoires occupés et les politiques sociales.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’exprime lors d’une déclaration conjointe avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Jérusalem le 25 mai 2021. (Alex Brandon/Reuters)

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que les États-Unis s’attendent à voir le respect des “principes démocratiques fondamentaux, y compris le respect des droits de la communauté LGBT et l’administration égale de la justice pour tous les citoyens d’Israël”.

“Nous évaluerons le gouvernement par les politiques qu’il poursuit plutôt que par des personnalités individuelles. Nous le maintiendrons aux normes mutuelles que nous avons établies dans notre relation au cours des sept dernières décennies”, a déclaré Blinken, ajoutant que les États-Unis “travailleront sans relâche pour empêcher toutes les parties de prendre des mesures qui pourraient encore accroître les tensions et pousser la solution à deux États encore plus hors de portée. »

Le gouvernement Trudeau, quant à lui, est resté silencieux sur le gouvernement de Netanyahu. Il n’a pas répondu à une demande de CBC News pour sa position sur le nouveau gouvernement.

L’antisémitisme en hausse

Fogel a déclaré qu’il craignait que la nouvelle coalition n’envenime une situation déjà alarmante pour les Juifs d’Amérique du Nord qui assistent à la généralisation de l’antisémitisme.

La haine est venue de la droite – représentée par le négationniste de l’Holocauste qui a dîné avec un ancien président américain le mois dernier, avec Ye (Kanye West), ouvertement antisémite. Cela vient également de la gauche, comme dans le cas de Laith Marouf, qui a reçu plus de 600 000 $ de l’argent des contribuables canadiens en tant que formateur “antiraciste” malgré un dossier ouvert d’expressions de haine en ligne contre le peuple juif.

Graffitis antisémites sur l’enseigne du palais de justice provincial d’Ottawa, le 15 novembre 2021. (Simon Lasalle/CBC)

Des groupes juifs ont également exprimé leur indignation face à la présence sur la Colline du Parlement d’activistes qui ont exprimé des positions non seulement antisionistes, mais ouvertement raciste contre les juifs.

Pendant ce temps, les Palestiniens soulignent que les politiciens canadiens a également rencontré récemment avec des extrémistes de l’autre côté, comme Chaim Silberstein.

“La communauté juive est manifestement plus anxieuse maintenant qu’elle ne l’était il y a deux ans, et certainement il y a cinq ou dix ans”, a déclaré Fogel à CBC News. “Nous avons vu un pic important lorsque les hostilités ou le conflit ont éclaté à Gaza il y a un an en mai dernier, et cela n’a pas vraiment diminué.”

Alors que les extrémistes s’emparent des leviers du pouvoir en Israël, Fogel a dit qu’il craignait que la communauté juive du Canada ne souffre à cause de paroles et d’actions qu’elle n’a jamais approuvées.

“Certaines des positions qu’ils défendent sont, sinon antithétiques, du moins en contraste significatif avec ces choses que nous tenons pour acquises”, a-t-il déclaré. “Même le langage qu’ils utilisent est souvent problématique.”

Une coalition réduite d’étranges compagnons de lit

La nouvelle coalition pourrait mettre davantage de pression sur la position diplomatique de plus en plus isolée du gouvernement Trudeau.

Le mois dernier, le Canada a voté à l’ONU en faveur d’Israël avec un très petit groupe de pays partageant les mêmes idées, tandis que la plupart des alliés du Canada se sont alignés de l’autre côté.

C’est parce que le gouvernement Trudeau a adopté la position du gouvernement Harper et des administrations américaines successives, à savoir qu’on se concentre trop sur Israël à l’ONU. Pour protester contre cela, il s’oppose même aux motions conformes à la loi et à la politique canadiennes.

La semaine dernière, le Canada et les États-Unis se sont opposés à une motion demandant à Israël de renoncer à ses armes nucléaires. Les seules autres nations à adopter cette position étaient Israël lui-même, le gouvernement libérien de l’ancien footballeur évangélique George Weah, et Palau et la Micronésie, deux micro-États du Pacifique qui votent toujours avec les États-Unis.

Il y a deux semaines, le gouvernement Trudeau a voté contre une motion réclamant une « paix globale, juste et durable ». Il a été rejoint par le même petit groupe de nations, plus deux autres États du Pacifique affiliés aux États-Unis (Îles Marshall et Nauru) et le gouvernement paria de Viktor Orban en Hongrie.

Des alliés tels que l’Australie et l’Allemagne ont déplacé leurs habitudes de vote ces dernières années loin d’Israël. Cette tendance pourrait s’accélérer sous le nouveau gouvernement, en particulier s’il poursuit des actions déstabilisatrices telles que la construction de nouvelles colonies ou la modification du statu quo concernant l’accès aux lieux saints de Jérusalem.

Les membres de la coalition discutent actuellement de faire ces deux choses.

L’Ukraine et le Canada ne sont pas d’accord

Le lundi 12 décembre, le Canada votera contre une motion visant à déférer l’occupation israélienne à la Cour internationale de justice.

“Le Canada s’oppose aux initiatives aux Nations Unies et dans d’autres forums multilatéraux qui ciblent injustement Israël pour la critique”, a déclaré le porte-parole d’Affaires mondiales, Grantly Franklin, à CBC News. “Le Canada rejette les résolutions unilatérales dans de tels forums qui cherchent à politiser ces questions.”

Le premier ministre Justin Trudeau et le président de l’État d’Israël Reuven Rivlin participent à une cérémonie de dépôt de gerbes au Mémorial national de l’Holocauste à Ottawa le lundi 1er avril 2019. (Justin Tang/Presse canadienne)

Kafieh a déclaré que la protection diplomatique du Canada contre l’occupation israélienne est en contradiction avec ses principes déclarés.

“Il est difficile de dire que vous êtes contre un pays occupant la terre de quelqu’un d’autre en Ukraine, mais que vous n’avez aucun problème avec Israël occupant la terre de quelqu’un d’autre en Palestine, en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem-Est”, a-t-il déclaré.

“Il y a beaucoup d’hypocrisie à l’échelle internationale, mais le Canada se trouve dans la position embarrassante d’être l’un des très rares pays au monde à être encore en phase avec l’État d’Israël.”

Alors que le Canada rejette de telles comparaisons, l’Ukraine elle-même a soutenu la motion visant à renvoyer Israël devant la CIJ. Cela a conduit Israël à réprimander le gouvernement de son président juif, Volodymyr Zelenskyy.

Le soutien américain de plus en plus fragile

Fogel a dit qu’il espère que le Canada continuera de voter avec Israël à l’ONU. La plus grande préoccupation pour Israël en ce moment, a-t-il dit, est ce que les États-Unis pourraient faire.

“Si l’administration Biden découvre que le gouvernement israélien présumé que ‘Bibi’ Netanyahu formera franchit des lignes rouges qu’elle considère comme incompatibles avec les valeurs américaines, elle pourrait chercher à les exprimer en ne bloquant pas les résolutions condamnatoires au Conseil de sécurité”, a-t-il déclaré.

“C’est, je pense, l’une des mesures que nous pourrions utiliser au cours de la période à venir pour voir si la couleur particulière du gouvernement israélien que nous supposons va émerger a un impact sur la position d’Israël au sein de la communauté internationale.”

Si les États-Unis changeaient leur mode de scrutin, les États insulaires du Pacifique qui votent avec eux – dont la population combinée est inférieure à celle de Kelowna, en Colombie-Britannique – changeraient probablement également, laissant le Canada essentiellement seul avec Israël.

Kafieh a déclaré que le gouvernement Trudeau a montré un schéma d’hostilité envers les Palestiniens qui le met en décalage avec l’opinion publique mondiale et nationale.

“Ils parlent d’une solution à deux États, mais ils la sapent à chaque tournant”, a-t-il déclaré à CBC News. « Le Canada pourrait tout aussi bien être là-bas dans les territoires occupés en train de construire des colonies réservées aux Juifs pour les Israéliens. Ils font tout ce qu’ils peuvent pour faciliter une occupation illégale de ces terres palestiniennes.

“Le Canada était pour l’apartheid sud-africain jusqu’à ce qu’il ne le soit plus, jusqu’au jour où Joe Clark et Brian Mulroney se sont assis ensemble et ils ont réalisé que ce n’était pas viable. Et il y avait un soutien fou du public canadien pour cette initiative, qui était en retard depuis des décennies. .

“La même chose se produira un jour en ce qui concerne l’État d’Israël. Le couvercle ne peut pas être maintenu. Ce n’est tout simplement pas un statu quo viable.”