Le nouveau gouvernement devrait garder le cap sur les grands problèmes de sécurité.

Les membres du nouveau gouvernement israélien formé par Naftali Bennett, le nouveau Premier ministre, ont qualifié leur coalition de « gouvernement de changement ». Mais une grande question est de savoir s’il y aura des changements dans les politiques étrangère et de défense d’Israël, qui sont presque exclusivement contrôlées par Benjamin Netanyahu depuis 2009, date à laquelle il a entamé son dernier mandat.

La plupart des membres du cabinet de sécurité Bennett ont servi dans le passé en tant que membres supérieurs des divers cabinets Netanyahu au cours des 12 dernières années et ont soutenu les politiques du Premier ministre sortant – M. Bennett était le ministre de la Défense de M. Netanyahu ; Avigdor Lieberman était ministre des Affaires étrangères et ministre de la Défense ; Yair Lapid était ministre des Finances ; et Benny Gantz était ministre de la Défense, et avant cela, chef d’état-major de l’armée.

De plus, le nouveau gouvernement, composé de partis de tout l’éventail politique, ne devrait pas amorcer de changements significatifs sur des questions controversées – comme le conflit israélo-palestinien et les questions de création d’un État palestinien indépendant ou de poursuite de l’établissement de colonies dans l’Ouest occupé Banque.

Il est également peu probable qu’Israël modifie de manière significative sa politique consistant à mener une soi-disant « guerre entre les guerres », à ses frontières ou à proximité. Cela comprend des centaines d’attaques israéliennes, presque toutes aériennes, dans le but d’empêcher la poursuite du renforcement militaire en Syrie par l’Iran et le Hezbollah, et le développement d’armes de précision avancées pour la milice chiite libanaise.