Le nouveau gouvernement aurait besoin du soutien d’un parti arabe

Pendant des décennies, les partis arabes n’ont pas été directement impliqués dans les gouvernements israéliens. Ils ont été pour la plupart rejetés par les autres partis et hésitent à rejoindre un gouvernement qui supervise l’occupation des territoires palestiniens et les actions militaires d’Israël.

L’un des faiseurs de rois les plus improbables impliqués dans la course à l’annonce d’un nouveau gouvernement est Mansour Abbas, le chef du petit parti arabe connu sous son acronyme hébreu, Raam, avec quatre sièges au Parlement actuel.

Raam est disposé à travailler avec les camps pro et anti-Netanyahu depuis les élections de mars et à utiliser son influence pour arracher des concessions au public arabe. Le parti a refusé de s’engager dans un accord à moins d’obtenir l’assurance de plus de ressources et de droits pour la minorité arabe d’Israël, y compris des réformes de la législation sur le logement que les partenaires potentiels de la coalition de droite dure n’acceptent pas.