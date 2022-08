Le nouveau Google Wallet s’étend à six marchés supplémentaires

Le nouveau portefeuille Google poursuit son déploiement à travers le monde, Google l’introduisant sur six nouveaux marchés cette semaine.

Les nouvelles zones prises en charge par le service Wallet fraîchement réanimé de Google sont l’Afrique du Sud, la Serbie, la Moldavie, l’Azerbaïdjan, le Qatar et l’Islande. Selon Google, en Moldavie, au Qatar, en Serbie et en Afrique du Sud, Google Wallet sera disponible à la fois sur les appareils Android et Wear OS à partir d’aujourd’hui. En Azerbaïdjan et en Islande, Google Wallet sera d’abord disponible sur les appareils Android, suivi de Wear OS dans les mois à venir.

Si vous l’avez manqué, plus tôt cette année, Google a réintroduit Google Wallet en tant que maison pour les pièces d’identité, les documents COVID vax, les cartes de paiement, les programmes de fidélité, etc. C’est essentiellement ce que nous avions tous imaginé il y a des années lorsque les applications de portefeuille ont commencé à être créées, mais nous sommes maintenant en 2022 et nous y arrivons enfin.

Si vous vivez dans l’un des marchés susmentionnés, allez-y.