Le nouveau Google Wallet est arrivé

Google a annoncé à Google I/O que nous accueillerions bientôt un vieil ami, Google Wallet. Ils n’ont fourni aucune sorte de calendrier spécifique, mais à partir d’aujourd’hui, un petit groupe de personnes a commencé à recevoir la mise à jour qui débarrasse leur téléphone de Google Pay et le remplace par cette nouvelle expérience Google Wallet.

Il peut y avoir une certaine confusion pour le moment, puisque Google a à la fois des applications “Google Pay” et “G Pay” sur les téléphones, alors revenons en arrière une seconde.

Il y a plusieurs années, Google a divisé le Google Wallet d’origine et l’a divisé en deux applications (Google Wallet et Android Pay). C’était une rupture maladroite qui s’est finalement transformée en un système de paiement décent une fois que Google les a réunis sous le nom de Google Pay en 2018. Google a ensuite fait un truc avec Google et a créé “G Pay” en 2020 comme un autre futur remplaçant de Google Pay. Au cours de la dernière année environ, ils ont supprimé bon nombre des meilleures fonctionnalités de Google Pay, car encore une fois, G Pay était l’avenir.

G Pay voulait être plus que des paiements mobiles, alors Google a essayé d’y intégrer une sorte de solution bancaire. Cependant, cela a échoué et le gars qui a pris cette horrible décision ne fait plus partie de l’entreprise. Depuis que sa vision a été nulle et que le service a échoué, Google revient à Google Pay, qui sera à nouveau connu sous le nom de Google Wallet.

J’ai laissé de côté beaucoup de détails ennuyeux, mais nous pouvons maintenant avancer rapidement jusqu’à aujourd’hui en sachant ce que je viens de vous dire. Bref, Google Pay devient maintenant Google Wallet et qui sait ce qu’il adviendra de G Pay. Ce n’est probablement pas long pour ce monde. Pour l’instant, vous aurez les deux.

D’accord, donc Google Wallet est déployé en tant que mise à jour de Google Pay. En d’autres termes, vous n’avez pas besoin d’installer une nouvelle application, vous mettrez simplement à jour Google Pay et il deviendra Google Wallet.

C’est une grande nouvelle car Google veut faire des trucs sympas avec le nouveau Google Wallet, comme vous permettre d’ajouter une identification numérique ou un permis de conduire, votre carte de vaccin COVID, des clés de voiture numériques pour votre voiture de luxe, et potentiellement bien d’autres à mesure qu’ils se développent partenariats.

Pour vous mettre à jour sur Google Wallet, vous pouvez ouvrir Google Play et vérifier les mises à jour de l’application. Si vous avez la chance (reddit), la mise à jour pourrait vous attendre. Sinon, vous devrez aller chercher un fichier .apk parmi ceux-ci super sûr lieux de téléchargement .apk. Vous voudrez v2.150.460235810.

Lien Google Play: Google Pay