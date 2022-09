Tout s’assemble.

Rejoignez-nous en direct pour #MadeByGoogle le 6 octobre à 10 h HE.

Google organise son événement matériel annuel en personne le 6 octobre où il annoncera les nouveaux Pixel 7 et 7 Pro, une nouvelle montre Pixel, et il y a des rumeurs selon lesquelles nous pourrions voir du nouveau matériel Nest Home et le Chromecast avec Google TV pourrait convenir là-dedans quelque part.

