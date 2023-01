Le nouveau général en chef de la Russie en Ukraine est déterminé à ce que les soldats se rasent plus souvent, selon les renseignements britanniques

Des réservistes russes assistent à une cérémonie avant de se rendre dans la zone du conflit russo-ukrainien, dans la région de Rostov, en Russie, le 31 octobre 2022. (Reuters/Sergey Pivovarov)

Le nouveau général russe ukrainien est obsédé par les habitudes de rasage des soldats, a déclaré le ministère britannique de la Défense.

L’objectif de Valery Gerasimov est de susciter la colère d’autres factions militaires, a-t-il ajouté.

Il réprime également les coupes de cheveux, les uniformes non réglementaires et l’utilisation des téléphones portables.

la Russie récemment nommé général en chef chargé du conflit en Ukraine a commencé son nouveau rôle en se concentrant sur la discipline des soldats, notamment en les obligeant à se raser plus souvent, selon les renseignements britanniques.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré lundi dans une mise à jour des renseignements que le général Valery Gerasimov, qui a reçu le rôle plus tôt ce mois-cia “tenté de réprimer les uniformes non réglementaires, les déplacements dans des véhicules civils, l’utilisation de téléphones portables et les coupes de cheveux non standard”.

Mais le rasage a été son objectif particulier, a déclaré le ministère.

Bien qu’apparemment destinées à améliorer la discipline au quotidien, les mesures ont suscité une dérision et un scepticisme notables.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré que l’accent mis par Gerasimov sur le toilettage suscite la colère des responsables des zones occupées par la Russie, qui y voient une distraction inutile.

“Les responsables de la République populaire de Donetsk ont ​​décrit la priorisation comme une” farce “qui” entraverait le processus de destruction de l’ennemi “”, a déclaré le ministère.

Pendant ce temps, le chef de l’armée de mercenaires de Wagner, Yevgeny Prigozhin, a critiqué les dirigeants militaires russes, affirmant que “la guerre est le temps des actifs et des courageux, et non des rasés de près”, selon le rapport.

Gerasimov a longtemps été chef d’état-major des forces armées russes avant d’assumer ce nouveau rôle, faisant de lui l’officier le plus haut gradé à être chargé du conflit à ce jour.

Les experts ont déclaré à Insider que Gerasimov a beaucoup à prouver — surtout depuis qu’il a été aurait l’un des chefs militaires à l’origine du plan d’invasion de la Russie. En tant que tel, il a été critiqué par les nationalistes russes ainsi que par les blogueurs militaires pour l’absence de progrès dans la guerre.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré que l’accent mis par Gerasimov sur des aspects tels que le rasage signifie qu’il n’a pas encore prouvé que ses détracteurs avaient tort là où cela compte : sur le champ de bataille.

“La force russe continue de subir une impasse opérationnelle et de lourdes pertes ; la priorité donnée par Gerasimov à des réglementations largement mineures est susceptible de confirmer les craintes de ses nombreux sceptiques en Russie”, a-t-il déclaré.

Le groupe de réflexion basé à Washington, l’Institute for the Study of War, a quant à lui déclaré ce mois-ci que la nouvelle concentration russe sur les habitudes personnelles pourrait avoir un but, Jake Epstein de l’initié a rapporté.

En effet, juger si les soldats peuvent s’engager à suivre ces petits ordres sert de test pour savoir s’ils suivront des ordres plus importants qui comportent plus de risques, a-t-il déclaré.

L’armée russe a été accusée de ne pas être suffisamment disciplinée depuis le lancement de son invasion en février 2022. Cela a entraîné des pertes inattendues, avec, entre autres, l’Ukraine et ses alliés interceptant les appels des soldats sur les téléphones civils et les utilisant pour identifier des cibles pour Frappes aériennes.