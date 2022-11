Le nouveau Garmin Instinct Crossover est une smartwatch hybride robuste avec des aiguilles analogiques

Garmin propose une gamme de montres intelligentes hybrides appelées Vivomove. “Hybride” signifie qu’il existe des aiguilles de montre analogiques comme une montre classique (enfin, pas tout à fait – elles sont contrôlées électroniquement) ainsi qu’un affichage numérique. La série Vivomove a un design élégant et n’est pas particulièrement robuste. Les types les plus aventureux devraient plutôt se tourner vers le nouveau modèle – le Garmin Instinct Crossover.

Elle est basée sur la nouvelle série Instinct 2, ce qui la rend assez robuste – la montre est conçue pour une résistance à l’eau de 10 ATM et est construite selon la norme MIL-STD-810 pour la résistance thermique et aux chocs. Contrairement à ses frères et sœurs, le Crossover possède des aiguilles analogiques contrôlées par la nouvelle technologie RevoDrive. Il peut se calibrer automatiquement si les aiguilles se désalignent après que la montre ait subi un coup dur.

Les aiguilles analogiques lui donnent un look classique (nous obtenons des vibrations G-Shock de ces grosses lunettes) et servent d’affichage permanent – vous pouvez toujours lire l’heure, même dans l’obscurité grâce au revêtement Super-LumiNova sur les mains et anneau de chapitre.

Comme les autres montres Instinct, le Crossover dispose d’une option de charge solaire – en mode économie de batterie, la montre a une autonomie pratiquement infinie (en supposant qu’elle passe au moins 3 heures au soleil chaque jour). Vous l’utiliserez la plupart du temps en mode smartwatch, la durée de vie de la batterie peut atteindre 70 jours et le temps de suivi GPS jusqu’à 31 heures. C’est avec des suivis fréquents que les montres solaires en mode GPS Expédition peuvent durer près d’un an !

Même sans charge solaire (qui coûte un peu plus cher), la durée de vie de la batterie peut rendre jalouses les autres montres connectées – jusqu’à 28 jours en mode smartwatch (jusqu’à 71 heures en mode économie d’énergie) et jusqu’à 25 heures de suivi GPS.

















Le crossover Garmin Instinct (solaire)

L’Instinct Crossover apporte les fonctionnalités typiques de smartwatch et de suivi de la santé. Il peut mesurer votre VO2 Max, calculer votre « âge de forme », signaler l’état/la charge/l’effet de l’entraînement et calculer un temps de récupération. Il dispose également d’une surveillance avancée du sommeil avec un score de sommeil et une batterie corporelle.

Il prend en charge Garmin Pay ainsi que la boutique d’applications Connect IQ. Il dispose d’un suivi multi-GNSS et d’un routage TracBack (qui peut vous guider vers votre lieu de départ). La montre est équipée des capteurs dits ABC – Altimètre, Baromètre et Boussole. Il peut également se connecter à des capteurs supplémentaires et à d’autres matériels via Bluetooth et ANT+.

Le Garmin Instinct Crossover commence à 500 $ pour la version de base, le solaire coûte 50 $ en plus. Vous pouvez trouver le nouveau modèle sur Garmin.com.

Il existe également une édition tactique, compatible avec les lunettes de vision nocturne, dotée d’un mode furtif, d’une lecture GPS double format et d’un coupe-circuit (Garmin vend des montres aux militaires et est populaire auprès des chasseurs).

