Le nouveau garçon Kvaratskhelia brille alors que Naples continue son départ rapide contre Monza

Milan (AFP) – Khvicha Kvaratskhelia a permis à Napoli de poursuivre son démarrage rapide de la saison de Serie A dimanche avec son doublé et sa classe lors d’une simple victoire 4-0 contre Monza.

Les buts à chaque mi-temps d’une promenade au Stadio Diego Armando Maradona de l’ailier géorgien ont aidé Napoli à remporter deux victoires en autant de matchs, avec Victor Osimhen marquant le deuxième but des hôtes sur le coup de la mi-temps et Kim Min-jae rentrant chez lui. son premier but pour le club tard.

Ce fut une autre démonstration passionnante de Kvaratskhelia qui a été un succès instantané à Naples, le joueur de 21 ans a déjà marqué trois fois et en a organisé un autre depuis son arrivée du Rubin Kazan le mois dernier.

L’équipe de Luciano Spalletti a marqué neuf buts pour aller avec son maximum de points, pas le début auquel les fans s’attendaient avant le début de la saison.

Les supporters étaient en colère contre la façon dont le défi du titre de champion de Naples s’est effondré à la fin de la dernière campagne et la frustration n’a fait que croître lorsque des joueurs populaires ont été vendus ou autorisés à partir en tant qu’agents libres.

Cependant, les débuts étincelants de Kvaratskhelia lors de la première victoire 5-2 de Naples à Vérone et les signatures rapides de Giovanni Simeone, Tanguy Ndombele et Giacomo Raspadori ont complètement changé l’ambiance dans une ville folle de football.

Tout comme à Vérone, Kvaratskhelia a ouvert le bal après que Napoli ait passé la première demi-heure à camper dans la moitié de terrain de Monza.

Il a récupéré le ballon vers la gauche de la surface de réparation avant de se diriger vers une position plus centrale et de déclencher un tir de curling imparable qui a frappé du poteau.

Et Osimhen a fermement placé Napoli dans le siège du conducteur dans le temps d’arrêt de la première mi-temps lorsque l’attaquant nigérian a chargé sur la passe d’André-Frank Zambo Anguissa et a percé une finition basse.

Kvaratskhelia a ensuite ajouté son deuxième avec une belle pièce sur la compétence individuelle juste après l’heure de jeu, récupérant la passe de Stanislav Lobotka avant de glisser devant Valentin Antov et de placer un tir bas parfait dans le coin inférieur.

Andrea Petagna s’est ensuite vu refuser un but pour une faute à son retour à Naples avant que Kim ne jette un coup d’œil au quatrième de Naples juste avant le coup de sifflet final.

Empoli et la Fiorentina se sont opposés à un match nul et vierge qui s’est terminé après 10 minutes de temps additionnel en raison de l’arbitre Matteo Marchetti qui a dû échanger avec le quatrième officiel Juan Luca Sacchi après s’être blessé au mollet.