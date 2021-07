Le nouveau garçon de Love Island, Teddy, dit qu’il va AFFRONTER Brad quand il entrera dans la villa ce soir

Le nouveau garçon de LOVE Island, Teddy Soares, a révélé qu’il prévoyait d’AFFRONTER Brad McClelland lorsqu’il entrera dans la villa ce soir.

Le garçon de Manchester, 26 ans, est sur le point de faire sensation et ne se soucie certainement pas de se faire des amis dans la villa.

Le consultant financier a déclaré que le jeu de flirt de Brad le laisse tomber et envisage de le prendre à part pour donner une « direction » au garçon de Northumberland.

Parlant des gars de la villa, il a déclaré : « Je pense qu’ils sont tous intéressants. Je pense qu’ils sont tous cool.

«Je pense que Brad a besoin d’un peu de direction – je pense que sa conversation est un peu unilatérale pour être honnête.

« Quand j’entrerai, je dirai Brad, vous devez poser d’autres questions. »

Le nouveau beau gosse a également plaisanté en disant que Jake aurait besoin de régner sur son habitude de péter.

Le débutant a ajouté: « Je pense que Jake est vraiment drôle, je ris toujours quand je

voir un moment avec lui.

« Je pense qu’il pète trop pour être honnête – mais tout le monde semble

vraiment accueillant et frais aussi.

La future star de télé-réalité a déclaré qu’il n’avait pas non plus peur de « marcher sur les pieds » pour avoir la fille qu’il voulait après que son arrivée ait été taquinée la nuit dernière.

Le beau gosse a avoué : « Je veux apprendre à connaître toutes les filles.

« Je n’ai pas peur de marcher sur les pieds pour avoir la fille que je veux. »

Il a ajouté: « Je pense que je suis prêt pour l’amour maintenant.

« La loi de l’attraction est probablement ce en quoi je crois, donc être dans la villa fait partie de ce processus de réflexion.

« Je ne rajeunis pas. J’ai toujours été le genre de gars à avoir de longues relations. Jamais cassé depuis trois ans pourtant.

« Si je trouve quelqu’un dans la villa, je vais le prendre au sérieux. »

Cela survient après que les choses ont pris une tournure dramatique dans la villa lors de l’épisode de la nuit dernière de l’émission ITV2.

Chloe Burrows a décidé de craquer avec Toby Aromolaran, qui est en couple avec Kaz Kamwi.

La responsable marketing a décidé de faire connaître ses sentiments en embrassant le footballeur semi-professionnel lors d’un défi racé.

Plus tard, ils sont allés discuter et tous les deux ont décidé qu’ils aimeraient s’entendre.

Toby a avoué à Chloé : « De toutes les filles ici, c’est toi qui m’intrigue le plus. »

La star du sport a ensuite attrapé Kaz pour une conversation et a refroidi les choses avec elle.

La blogueuse de mode a qualifié Chloé de « serpent » pour être allée dans son dos pour essayer d’avoir son homme.

Les choses ne vont pas bien non plus entre Rachel et Brad alors que l’expert en voyages de luxe a versé une autre larme sur le gros ouvrier.

Depuis que la bombe Lucinda Strafford est entrée dans la villa mercredi, le garçon de Northumberland a clairement indiqué qu’il était son type – bien qu’il ait dit la même chose à Rachel quelques jours auparavant.