Le nouveau Galaxy S25 Ultra exclusif dévoile les projets ambitieux de Samsung

Avec un lancement prévu en janvier 2025, la famille Galaxy S de Samsung donnera à nouveau le ton des smartphones pour le premier semestre de l’année. Il semble que Samsung prépare une mise à jour importante pour la famille S25 en général et le Galaxy S25 Ultra en particulier.

Sinon, pourquoi lui donneriez-vous le nom de code interne de « paradigme » ?

Ces détails sur le Galaxy S25 Ultra proviennent de l’équipe bien connectée du GalaxyClub aux Pays-BasIls soulignent également que les dernières fuites de conception montrent une approche modifiée du combinéévoluant vers un design plus anguleux et en forme de boîte en polissant les bords incurvés.

Il est plus probable que tout changement digne d’un paradigme de marque se trouve à l’intérieur du boîtier. La course aux armements se poursuit sur de nombreux fronts. La qualité et les capacités des systèmes d’appareil photo se sont améliorées d’année en année sur le Galaxy S, comme c’est le cas dans presque toute l’industrie. La technologie des écrans s’améliore constamment, les chipsets se développent grâce à la loi de Moore et chaque année, le nouveau téléphone est « meilleur » que l’année précédente.

Bien qu’un changement puisse intervenir au niveau du matériel, il est plus probable que tout changement de paradigme dans le matériel intervienne au cours des mois d’été via l’un des téléphones pliables Galaxy Z de Samsung.

L’autre option serait de changer de logiciel. En janvier 2024, Samsung a sorti Galaxy AI. Grâce à la taille de la base d’utilisateurs de Galaxy et à la garantie par Samsung que la suite logicielle soit rétrocompatible avec de nombreux téléphones de la gamme Galaxy S et Galaxy A, Galaxy AI est l’une des plus grandes suites d’IA pour smartphones.

En août, Google a lancé sa deuxième génération d’IA pour smartphone avec la série Pixel 9. Le fait que Samsung fasse un grand pas en avant en 2025 avec des fonctionnalités nouvelles et améliorées pourrait être considéré comme un moment de changement de paradigme. Pour choisir un domaine potentiel, prenez l’accent mis récemment par Samsung sur la santé et le mode de vie. L’augmentation de l’utilisation de l’IA pour collecter des données de santé à partir d’une gamme de nouveaux accessoires, puis offrir de meilleures analyses et conseils, pourrait être considérée comme un moment de changement de paradigme, selon la mesure dans laquelle Samsung repousse les limites.

À quatre mois du lancement, davantage de détails sur le smartphone phare de Samsung devraient certainement apparaître et le paradigme deviendra évident.

