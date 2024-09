Le nouveau Galaxy S24 FE de Samsung propose des fonctionnalités d’IA à un prix inférieur

Quelques jours après avoir dévoilé prématurément le téléphone sur son site Web, Samsung a officiellement annoncé le Galaxy S24 FELe prix de départ est de 649,99 $ avec 128 Go de stockage, et Samsung propose également un modèle de 256 Go pour 709,99 $. En termes de conception, nous avons affaire à un téléphone très similaire à la version de l’année dernière, bien que le S24 FE soit doté des dernières fonctionnalités logicielles d’IA de la société, telles que l’édition de photos générative, le ralenti instantané, etc.

Le nouveau téléphone est doté d’un écran OLED de 6,7 pouces avec un cadre plus fin cette fois-ci, et il est alimenté par le processeur Exynos 2400e de Samsung, que certains considéreraient comme une version inférieure de la puce Snapdragon utilisée dans les éditions américaines de la série S24. Samsung note qu’une chambre à vapeur plus grande cette année devrait améliorer les performances lors des jeux.

Le S24 FE offre également une résistance à la poussière et à l’eau IP68, sept ans de mises à jour du système d’exploitation et de sécurité et une batterie de 4 700 mAh. En ce qui concerne les appareils photo, vous disposez d’un objectif principal de 50 mégapixels et d’un téléobjectif de 8 MP avec zoom optique 3x, tous deux avec stabilisation optique de l’image. Il existe également un objectif ultra-large de 12 MP et une caméra selfie de 10 MP. Le ProVisual Engine de Samsung, « un moteur d’appareil photo piloté par l’IA qui porte la qualité photo à des sommets incroyables », fait désormais son apparition sur la série FE pour la première fois.

Samsung lance également l’édition LTE de sa Galaxy Watch FE sur le marché après l’avoir annoncée en juin : le modèle LTE est disponible en précommande aujourd’hui pour 249,99 $ et sera disponible le 3 octobre. En plus de tout cela, l’entreprise est lancement de deux nouvelles tablettesla Galaxy Tab S10 Plus (999,99 $) et la Galaxy Tab S10 Ultra (1 199,99 $). La première dispose d’un écran de 12,4 pouces, tandis que l’Ultra passe à un écran de 14,6 pouces. Les deux sont dotées de revêtements antireflets et de quatre haut-parleurs et exécutent le processeur Dimensity 9300 Plus de MediaTek. Elles sont également livrées avec un stylet S Pen.

Les deux nouvelles tablettes sont dotées de grands écrans avec revêtement antireflet.

Par rapport à la Tab S9 Ultra, Samsung affirme que le nouveau modèle offre « une augmentation de 18 % du CPU, de 28 % du GPU et de 14 % du NPU ». Ce dernier pourrait être utile pour les astuces d’IA de Samsung comme Note Assist et Draw Assist ; il y a une nouvelle touche Galaxy AI sur les claviers de ces tablettes.

