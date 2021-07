Le nouveau Galaxy S21 Ultra est le meilleur à ce jour

Samsung a une nouvelle couleur disponible pour le Galaxy S21 Ultra, un bleu marine foncé, disponible exclusivement chez Best Buy au prix habituel de 1 199 $ lors de l’achat pur et simple.

Comme on pouvait s’y attendre, il s’agit du même S21 Ultra qui existe depuis le début de l’année. Les spécifications incluent un écran QHD+ Infinity-O de 6,8 pouces (3200 x 1440) avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz (QHD à 120 Hz est pris en charge), un processeur Snapdragon 888, 12 Go de RAM, 128 Go de stockage, une batterie de 5 000 mAh (prise en charge de la charge filaire et sans fil rapide ), haut-parleurs stéréo et indice IP68. C’est toujours un téléphone bête et l’un des meilleurs appareils actuellement sur le marché.

Si vous aimez cette couleur, suivez le lien ci-dessous pour l’accrocher.