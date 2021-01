La semaine dernière, Samsung a présenté sa dernière paire d’écouteurs TWS appelée Galaxy Buds Pro aux côtés de la série Galaxy S21. Maintenant, la première mise à jour logicielle des écouteurs est sortie et apporte une fonction d’amélioration de l’audition pour les utilisateurs souffrant de perte auditive.





Mettre à jour le journal des modifications

De plus, les écouteurs gauche et droit bénéficient d’un réglage séparé de la balance sonore et la réactivité du réveil vocal Bixby est améliorée. La nouvelle mise à jour est fournie avec le R190XXU0AUA1 numéro de version et ne mesure que 2,2 Mo. La stabilité et la fiabilité du système sont également améliorées.

Via