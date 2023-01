Le nouveau “Gala XI” de Barcelone atteint les demi-finales de la Copa del Rey

BARCELONE – Ousmane Dembele a marqué le seul but du match alors que Barcelone battait la Real Sociedad à 10 joueurs 1-0 au Camp Nou mercredi pour réserver sa place en demi-finale de la Copa del Rey.

Dembele, qui a été brillant dans la soirée, a tiré à la maison à la 52e minute, battant le gardien Alex Remiro à son poteau proche après s’être accroché à un ballon en profondeur de Jules Kounde.

Brais Mendez avait déjà été expulsé pour un défi imprudent sur Sergio Busquets, mais même un joueur La Réal presque égalisé quand Alexander Sorloth a raté un but ouvert de six mètres.

Le Barça regrettera de ne pas avoir tenté de tuer le match, avec Gavi frappant les boiseries, et ils avaient le gardien Marc-Andre ter Stegen à remercier pour les arrêts tardifs de Robert Navarro et Jon Ander Olasagasti.

Réaction rapide

1. Le Gala XI de Barcelone arrive, en fait juste assez

Les meilleures périodes de l’histoire récente de Barcelone ont souvent été accompagnées d’un “Gala XI” clairement défini – le terme donné par les médias locaux à l’équipe de premier choix. Sous Xavi, le Gala XI n’a pas toujours été évident, mais il semble l’être maintenant.

Contre La Réal, l’entraîneur du Barca s’est aligné avec la même équipe qui a facilement battu le Real Madrid pour remporter la Supercopa espagnole récemment : Ter Stegen dans les buts, un arrière à quatre de Kounde, Ronald Araujo, Andreas Christensen et Alejandro Balde ; un milieu de terrain composé de Busquets, Frenkie de Jong, Pedri et Gavi ; et une ligne de front de Dembele et Robert Lewandowski.

Les 30 premières minutes ici ont été brillantes, même s’il n’y a pas eu de buts. Le football était bon, il y avait un hors-jeu et des occasions manquées de Kounde, De Jong et Dembele. Un autre jour, le Barça aurait marqué deux buts contre un adversaire en forme qui est venu au Camp Nou sur une série de neuf victoires.

Le carton rouge de Mendez n’a fait qu’augmenter la domination du Barça et ils ont finalement sorti l’impasse au début de la seconde période. Ce qui a suivi n’était pas très bon. Le Barça n’a pas réussi à marquer un deuxième but et à la fin s’est accroché, Sorloth manquant un gardien et Ter Stegen effectuant deux gros arrêts tardifs.

2. Dembele à la hauteur des éloges de Xavi avec le vainqueur

Xavi a répété tout au long de son mandat d’entraîneur du Barca que, bien entraîné et performant de manière constante, Dembele peut être l’un des meilleurs joueurs du monde. Le Français produit désormais régulièrement des performances gagnantes en match.

La performance de mercredi ne concernait pas seulement son but. C’était tout. C’était son rythme effréné. C’était sa prise de décision. C’était sa création fortuite. La Real Sociedad n’a pas pu l’arrêter. Il était injouable. Son but a été parfaitement pris et il a également créé des ouvertures pour De Jong et Gavi, ce dernier frappant la barre.

Ousmane Dembele a marqué le but vainqueur de Barcelone contre la Real Sociedad. JOSEP LAGO/AFP via Getty Images

3. Coûts rouges Mendez La Réal leur course gagnante

La Real Sociedad a été l’une des meilleures équipes d’Espagne cette saison, mais le limogeage de Mendez a mis fin à tout espoir qu’ils avaient d’étendre leur série de victoires dans toutes les compétitions à 10 matchs. Ils avaient à peine résisté à la tempête du Barça en première mi-temps lorsque le milieu de terrain a été expulsé.

Déjà sans les blessés David Silva et Mikel Merino, tomber à 10 hommes a rendu une tâche difficile au Camp Nou presque impossible. Cela dit, même avec un homme de moins, ils ont failli égaliser grâce à Sorloth, qui ne voudra pas voir une relecture de son échec à six mètres, avant que les remplaçants Navarro et Olasagasti ne tirent le meilleur parti de Ter Stegen.

La Réal tournent maintenant leur attention vers la Liga. Ils se rendront au Real Madrid dimanche et pourront égaler l’équipe de Carlo Ancelotti avec une victoire au Santiago Bernabeu. Ils restent également en Ligue Europa.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Ousmane Dembele, Barcelone

Au cœur de presque tout ce que le Barça a fait avec une performance époustouflante.

MEILLEUR : Jules Kounde, Barcelone

Après Dembele, une poignée de joueurs du Barca ont impressionné, mais la contribution de Kounde en défense et en attaque – en marquant le but et en se marquant presque – s’est démarquée.

MEILLEUR: Prenez Kubo, Real Sociedad

Le joueur le plus brillant de l’équipe adverse, frappant la barre en première mi-temps et causant des problèmes de rythme et de contrôle étroit en seconde.

Le pire : Brais Mendez, Real Sociedad

Ne pouvait pas se plaindre de son carton rouge en première mi-temps pour un défi exagéré sur Busquets.

Le pire : Alexander Sorloth, Real Sociedad

L’attaquant norvégien a produit un candidat pour le raté de la saison, tournant la barre à six mètres avec le but béant.

Le pire : Robert Lewandowski, Barcelone

Une soirée rare pour l’international polonais, qui compte déjà 22 buts pour le Barça cette saison.

Faits saillants et moments marquants

Ousmane Dembele connaît une année exceptionnelle grâce à des jeux et des buts comme ceux-ci.

Même avec 10 hommes, la Real Sociedad était de la partie jusqu’au coup de sifflet final, gardant le gardien barcelonais Marc Andre Ter Stegen sur ses gardes.

Un effort salvateur de l’Allemand après une première erreur.

Après le match : Ce que les managers et les joueurs ont dit

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Barcelone a remporté six des sept matchs marqués par Ousmane Dembele cette saison, à la seule exception du match de la phase de groupes de la Ligue des champions contre l’Inter Milan (match nul 3-3).

– Barcelone prolonge une séquence de victoires à domicile record du club contre la Real Sociedad, maintenant jusqu’à 27 matchs.

Suivant

Barcelone: La meilleure équipe de LaLiga revient en action avec un déplacement à Gérone samedi. Trois autres matches de championnat (Real Betis, Séville, Villarreal) avant le retour de la campagne de la Ligue Europa avec un match aller contre Manchester United (16 février) au Camp Nou.

Real Sociedad : Un autre test au bâton de mesure pour le côté de Saint-Sébastien. Cette fois, un voyage au Real Madrid lors d’un affrontement dominical entre les deuxième et troisième équipes de la Liga.