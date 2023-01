Le nouveau four de Samsung vous avertit si ou quand vos aliments vont brûler

On dit que “si vous regardez, vous ne cuisinez pas”, car un peu de chaleur précieuse s’échappe chaque fois que vous ouvrez la porte du four pour vérifier l’état de vos aliments. Avec le nouveau four mural Bespoke AI de Samsung, doté d’une caméra intégrée et d’une technologie AI de détection de brûlure, vous pouvez faire tout ce que vous voulez.

Le four mural Bespoke AI est l’un des nouveaux appareils de cuisine intelligents que Samsung a dévoilés avant le CES 2023. Sa caméra interne vous permet de vérifier tout ce que vous avez en train de cuisiner et même de partager la vue en direct sur les réseaux sociaux.

Plus concrètement, l’algorithme AI Pro Cooking qui l’accompagne peut reconnaître jusqu’à 80 plats (106 en Europe) et recommander la température, l’heure et le mode de cuisson appropriés, puis envoyer des notifications pour éviter que vos aliments ne brûlent. Le four est également doté d’une porte à ouverture par pression pour une apparence plus élégante, sans parler de la commodité d’ouvrir la porte avec votre épaule lorsque vos mains sont pleines.

Le Bespoke AI Oven est disponible en Europe et sera lancé en Amérique du Nord au troisième trimestre.

Samsung



Samsung a également présenté trois nouveaux modèles de réfrigérateurs sur mesure : le réfrigérateur Flex à 4 portes avec hub familial, le réfrigérateur côte à côte et le réfrigérateur à congélateur supérieur.

Des trois, le réfrigérateur Flex à 4 portes est sans doute le plus impressionnant avec son écran tactile Family Hub Plus de 32 pouces qui en fait « un centre de communication et de divertissement tout-en-un ». L’écran plus grand facilite la visualisation et la gestion de plusieurs applications à la fois, tandis que l’intégration avec Google Photos peut transformer votre affichage en un cadre photo numérique.

Quant à ce qui se passe à l’intérieur de votre réfrigérateur, les caméras ViewInside alimentées par l’IA vous aident à suivre l’inventaire et peuvent analyser les images et les étiquettes des aliments. Les fonctions de refroidissement et de stockage incluent le centre de boissons populaire, une machine à glaçons double pour des cubes réguliers et plus petits et une zone flexible qui vous permet de convertir l’espace entre le congélateur et l’utilisation standard de la réfrigération.

Les réfrigérateurs Side-by-Side et Top Mounted Freezer sont plus une question de style que d’intelligence avec un design moderne, des poignées encastrées et une gamme de couleurs et de finitions. Comme le Flex à 4 portes, ces réfrigérateurs sont également dotés d’un centre de boissons, d’une double machine à glaçons et d’une connectivité Wi-Fi pour surveiller la consommation d’énergie.

Le réfrigérateur flexible à 4 portes sera lancé en Amérique du Nord au cours du premier semestre de 2023, tandis que le modèle côte à côte est prévu pour le premier trimestre de l’année, suivi du congélateur supérieur peu après.

Restez à l’écoute pour plus Couverture CES 2023 des appareils électroménagers intelligents Samsung.