Le nouveau forum sur la technologie des moteurs fait ses débuts | Nouvelles

Washington, DC, 02 octobre 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Le conseil d’administration du Diesel Technology Forum (DTF) a le plaisir d’annoncer qu’à compter du 2 octobre 2023, le DTF est devenu l’Engine Technology Forum, Inc. (FNB).

S’appuyant sur plus de deux décennies de succès autour de la transformation de la technologie diesel, la portée, la mission et la vision de l’organisation se sont élargies.

Ce changement reconnaît les nouvelles opportunités et les nouveaux défis du diesel ainsi que des autres moteurs à combustion interne et des carburants pour alimenter des secteurs clés de l’économie mondiale tout en contribuant à la réduction des gaz à effet de serre et autres émissions.

« Les moteurs à combustion interne (ICE) comme le diesel, l’essence et le gaz naturel constituent la puissance fondamentale de notre économie et de notre mobilité. Les innovations continues en matière d’efficacité, de réduction des émissions, de nouvelles conceptions de moteurs et de nouveaux carburants sont extrêmement prometteuses pour l’avenir de la technologie ICE et nous aident à atteindre nos objectifs sociétaux », déclare Allen Schaeffer, directeur exécutif de l’ETF.

Le nouveau Forum sur la technologie des moteurs est un lieu de discussion fondé sur des faits ainsi que de débat sur toutes les options pour atteindre nos objectifs énergétiques, environnementaux et économiques. L’ETF travaillera avec toutes les parties prenantes, y compris les groupes gouvernementaux, industriels, environnementaux et communautaires, à la recherche de solutions pour réduire les gaz à effet de serre et autres émissions. Le travail d’ETF englobe le transport de marchandises, l’agriculture, la construction, l’exploitation minière, ainsi que d’autres applications industrielles et commerciales.

« Il existe de nombreuses voies vers un avenir réduit en carbone, et nous devrions toutes les adopter. Certaines technologies, comme les moteurs à combustion interne et les carburants plus propres, sont plus sûres et disponibles aujourd’hui, tandis que d’autres pourraient être plus prometteuses pour l’avenir. Les membres du nouvel ETF sont des leaders dans les moteurs à combustion interne avancés et dans les technologies zéro émission qui offrent les meilleures solutions à leurs clients », déclare Schaeffer.

Les membres de l’ETF représentent tous les aspects de l’industrie des moteurs à combustion interne, y compris les fabricants de moteurs, de véhicules et d’équipements, les fournisseurs de systèmes de contrôle des émissions et d’autres composants, ainsi que les producteurs de pétrole, de carburants renouvelables, les entreprises de produits chimiques spécialisés ainsi que leurs organisations alliées.

Grâce à l’éducation, à la sensibilisation, à la recherche et à la collaboration, l’ETF, une organisation 501c(6), sensibilisera au fait que les moteurs à combustion interne, les véhicules, les équipements et les technologies utilisant des carburants renouvelables et autres sont des options appréciées qui peuvent contribuer à la décarbonation des secteurs clés du monde. économie. Le Forum partagera des informations sur les innovations en matière de moteurs à combustion interne, de véhicules, de technologies et de carburants à travers ses diverses campagnes de sensibilisation éducatives, ses événements et ses nouveau site internet.

Les membres du Forum sur la technologie des moteurs comprennent : AGCO, Caterpillar, Chevron’s Renewable Energy Group, Clean Fuels Alliance America, Cummins, FPT Powertrain Technologies, General Motors, Innospec, Isuzu, John Deere, Johnson Matthey, Kubota Engine America, mtu-a Rolls-Royce solution, Neste, Stanadyne, Stellantis , Tenneco, Umicore, Volvo, Western States Petroleum Association et Yanmar.

