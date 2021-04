Le milieu de terrain de Manchester City, Ilkay Gundogan, a déclaré que le nouveau format de la Ligue des champions de l’UEFA est imparfait et aggravera la fatigue des joueurs, l’appelant le moindre de deux maux par rapport au Super League européenne controversée.

L’UEFA a annoncé cette semaine qu’elle étendrait la Ligue des champions à 36 clubs à partir de la saison 2024-25, les équipes étant prêtes à disputer quatre matches de plus par rapport au format actuel.

Mais l’international allemand Gundogan pense qu’il n’y a rien de mal dans la compétition telle qu’elle se présente.

« Avec tout ce qui se passe en Super League, pouvons-nous s’il vous plaît parler du nouveau format de la Ligue des champions? De plus en plus de matchs, personne ne pense à nous, joueurs? Le nouveau format UCL est juste le moindre des deux maux par rapport à la Super League », a-t-il déclaré jeudi via Twitter.

« Le format UCL fonctionne actuellement très bien et c’est pourquoi c’est la compétition de clubs la plus populaire au monde pour nous, joueurs et pour les fans. »

Les plans d’une Super Ligue européenne séparatiste pour remplacer la Ligue des champions se sont effondrés cette semaine lorsque neuf des 12 clubs membres fondateurs, dont six de L’Angleterre, s’est retirée sous la pression massive des fans, des politiciens, des responsables du football et même de la famille royale britannique.