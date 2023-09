Le nouveau forfait sportif en direct de Max comprend des matchs et des émissions de la NBA, de la MLB et de la LNH

Bonne nouvelle pour les abonnés Max : vous pourrez bientôt regarder en direct les événements de la MLB, de la NBA, de la NHL et de l’US Soccer.

UN Pack complémentaire Bleacher Report (B/R) Sports sera disponible pour les abonnés à partir du 5 octobre, a déclaré Max Warner Bros. Discovery Sports dans un communiqué mardi.

Le PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, a été taquiné pour la première fois un ajout sportif en direct à Max en avril. Le nouveau module complémentaire donne suite à cette allumette cinq mois plus tard.

« Nous voulons être partout où se trouvent les fans de sport », a déclaré Luis Silberwasser, président-directeur général de Warner Bros. Discover Sports, dans le communiqué de mardi. « Et notre offre inégalée de sports de premier plan, combinée à la puissance de la marque et du contenu de Bleacher Report, y compris la manière unique dont B/R s’engage auprès des jeunes fans de sport, le tout via la nouvelle plateforme Max, nous permettra d’élargir notre audience et de ravir de nouveaux fans.

Quand Max commencera-t-il à diffuser des sports en direct ?

La nouvelle version du package coïncide avec le début des séries de divisions de la Ligue nationale le 7 octobre. Les séries éliminatoires de la MLB sont dans moins d’un mois et plusieurs places de wild card sont encore indécises, mais la couverture sportive en direct des matchs sera disponible via cet add- sur.

Cette sortie intervient également avant le début des saisons régulières de la NBA et de la LNH, respectivement le 24 et le 10 octobre.

Combien coûtera le nouveau forfait de sports en direct Max ?

Une période promotionnelle offrant gratuitement le module complémentaire B/R Sports aux abonnés Max se poursuivra jusqu’à fin février 2024. Le module complémentaire coûtera 9,99 $ par mois à partir de mars 2024.

Quels sports en direct Max diffusera-t-il ?

Selon le communiqué de Warner Bros. Discovery Sports, le nouveau package complémentaire B/R Sports comprendra :

Couverture des séries éliminatoires de la MLB, à commencer par la série des divisions de la Ligue nationale le 7 octobre

60 matchs de saison régulière de la LNH en direct à partir du 11 octobre avec les Blackhawks de Chicago contre les Bruins de Boston et les Kings de Los Angeles contre l’Avalanche du Colorado

65 matchs de saison régulière de la NBA en direct à partir du 24 octobre avec les Denver Nuggets contre les Log Angeles Lakers et les Phoenix Suns contre les Golden State Warriors

Le premier tournoi NBA In-Season débutera le 14 novembre

Le NBA All-Star Game 2024 et le All-Star samedi soir

La Classique hivernale de la LNH le 1er janvier

Le championnat de basket-ball masculin Division I de la NCAA 2024 débutera en mars 2024.

Couverture de la saison régulière de la MLB 2024 à partir d’avril 2024

Les séries éliminatoires de la Coupe Stanley de la LNH et les séries éliminatoires de la NBA 2024 débuteront toutes deux en avril 2024.

Matchs de l’équipe nationale de football masculine et féminine des États-Unis, y compris la SheBelieves Cup 2024

Les fans de basket-ball de la NBA et de la NCAA peuvent toujours regarder des matchs sur des réseaux tels que TNT, TBS et TruTV. Le module complémentaire B/R Sports fournira simplement une autre option aux abonnés Max avec des centaines de jeux disponibles lors de leur diffusion en direct.

En plus des sports en direct, la couverture de la marque Bleacher Report, des émissions telles que « Inside the NBA » et des événements internationaux, notamment la course de voitures de sport des 24 heures du Mans, seront disponibles dans le nouveau package.