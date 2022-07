Le nouveau forfait illimité de Verizon obtient le “meilleur prix illimité de tous les temps”

Verizon a annoncé aujourd’hui un nouvel ajout à sa gamme de forfaits de données illimités appelé “Welcome Unlimited”. Ce plan particulier n’est pas rempli de fonctionnalités, mais est plutôt là pour vous et votre famille sur Verizon à leur prix illimité le plus bas.

À partir de 65 $/mois pour une seule ligne et jusqu’à 30 $ par ligne pour 4 lignes (avec paiement automatique), le forfait Welcome Unlimited tombe dans juste en dessous du plan 5G Start, qui coûte 70 $ / mois pour une seule ligne ou 35 $ par ligne pour 4. La différence de 5 $ semble être dans les 5 Go de données de point d’accès inclus sur le plan 5G Start.

Comme je l’ai mentionné ci-dessus, Welcomed Unlimited est simple et n’a pas la longue liste de fonctionnalités que vous trouverez sur certains des autres plans illimités de Verizon. Bien qu’il soit livré avec l’ensemble standard de choses, comme les appels et les SMS illimités, l’utilisation du plan au Mexique et au Canada et les SMS internationaux, vous ne trouverez pas tous les cadeaux premium des autres. La seule fonctionnalité majeure répertoriée est la connexion au réseau national 5G de Verizon. C’est ça. Et cela n’inclut pas la connexion à la 5G Ultra Wideband, la version rapide de la 5G.

Ainsi, la répartition de la gamme de forfaits illimités 5G de Verizon ressemble à ceci :

5G Obtenez plus : 90$ ligne simple : 55$/ligne pour 4

: 90$ ligne simple : 55$/ligne pour 4 5G Jouez Plus : 80 $ une seule ligne ; 45$/ligne pour 4

: 80 $ une seule ligne ; 45$/ligne pour 4 La 5G en fait plus : 80 $ une seule ligne ; 45$/ligne pour 4

: 80 $ une seule ligne ; 45$/ligne pour 4 Démarrage 5G : 70 $ une seule ligne ; 35$/ligne pour 4

: 70 $ une seule ligne ; 35$/ligne pour 4 Bienvenue Illimité: 65 $ ligne simple; 30 $/ligne pour 4

La plupart de ces plans au-dessus de Welcome Unlimited contiennent tous des avantages supplémentaires, comme des abonnements gratuits au bundle Disney ou Apple Arcade, ainsi que des données de point d’accès et un accès au meilleur réseau 5G de Verizon. Ce nouveau plan n’a rien de tout cela.

Pour acheter le nouveau plan Welcome Unlimited, rendez-vous sur Page du plan de Verizon.