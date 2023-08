Le nouveau forfait Go5G Next de T-Mobile vous offre un nouveau smartphone chaque année

T-Mobile a ajouté en avril une paire de nouveaux forfaits 5G premium offrant plus de données et d’avantages d’itinérance. Désormais, l’opérateur propose une troisième offre en haut de sa liste qui ramène une fonctionnalité bien-aimée des forfaits téléphoniques d’autrefois : obtenir un nouvel appareil chaque année.

Go5G Next, comme on appelle le nouveau plan, a essentiellement les mêmes avantages que le plus cher des deux plans introduits en avril, Go5G Plus, qui avait lui-même les meilleures parties des plans Magenta mais avec des données de point d’accès supplémentaires et plus de données pour itinérance au Mexique et au Canada. Le grand attrait de Go5G Plus était de permettre aux abonnés d’échanger et de passer à un nouveau téléphone tous les deux ans. Go5G Next réduit cela à un an seulement.

La mise en garde est que vous devrez payer la moitié de la valeur de votre téléphone avant de pouvoir l’échanger contre un nouvel appareil. Cela ne devrait pas être un problème pour la plupart des abonnés. Avec un plan de versement de 24 mois, la moitié est remboursée après un an de toute façon. Si les abonnés choisissent de payer plus par mois et d’atteindre ce jalon plus tôt, ils peuvent échanger contre un nouvel appareil dès six mois après avoir obtenu leur dernier, selon Communiqué de presse de T-Mobile.

L’autre avantage de Go5G Next reporté de Go5G Plus est un accès garanti aux mêmes promotions que l’opérateur offre aux nouveaux abonnés. Si T-Mobile propose une offre intéressante sur le prochain iPhone 15 pour attirer les clients loin des autres opérateurs, les abonnés Go5G Next et Go5G Plus peuvent également utiliser cette promotion.

Vous paierez un supplément pour le privilège de mettre à niveau votre téléphone chaque année : Go5G Next coûte 100 $ par mois pour une seule ligne (lorsqu’il est inscrit au paiement automatique), soit 10 $ au-dessus du tarif mensuel de 90 $ de Go5G Plus.

T-Mobile ne permettra pas aux utilisateurs de « mélanger et assortir » des forfaits illimités pour un compte, a confirmé le transporteur à CNET. Par exemple, si vous avez quatre lignes et qu’une seule souhaite être mise à niveau chaque année, elles doivent toutes être sur Go5G Next. Contrairement à ses rivaux, T-Mobile a généralement exigé que tous les utilisateurs d’un compte soient sur le même plan au lieu de permettre une flexibilité.

T-Mobile n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Il est également un peu plus difficile de comparer directement les plans de T-Mobile à ses concurrents. Pour un abonnement mensuel de 100 $ pour une seule ligne (taxes et frais compris), Go5G Next inclut les abonnements Apple TV Plus et Netflix, entre autres avantages. Le plan 5G Unlimited Plus mis à jour comparable de Verizon commence à 65 $ pour une seule ligne (plus taxes et frais) comprenant 30 Go de données de point d’accès et vous permet de choisir des options de streaming comme le forfait Disney (Disney Plus, Hulu et ESPN Plus) ou Apple One (y compris Apple TV Plus) pour 10 $ par option. AT&T Unlimited Premium est au prix de 85 $ par mois pour une seule ligne (plus taxes et frais) et n’inclut pas de service de streaming, mais dispose de 50 Go de données de point d’accès.

Mais pour les personnes désireuses de mettre à niveau leur téléphone chaque année, payer un peu plus chaque mois pour Go5G Next pourrait en valoir la peine. En comparaison, les forfaits téléphoniques de Verizon et d’AT&T proposent de nouveaux appareils tous les trois ans.

Le mois dernier, il y a également eu de petites hausses de prix pour les anciens plans Verizon et AT&T.

En savoir plus: Comprendre les frais et les frais supplémentaires de votre facture de téléphone portable