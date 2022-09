Le nouveau fonds de Cathie Wood permet aux petits investisseurs d’accéder au marché du capital-risque pour seulement 500 $

Cathie Wood, directrice générale et directrice des investissements, Ark Invest, prend la parole lors de la conférence mondiale du Milken Institute le 2 mai 2022 à Beverly Hills, en Californie.

Cathie Wood’s Ark Invest a lancé un nouveau fonds de capital-risque, ciblant les investisseurs individuels avec un investissement minimum de seulement 500 $.

Le fonds de capital-risque ARK, géré activement, investit dans des entreprises privées et publiques axées sur l’innovation technologique, et de manière sélective dans d’autres fonds de capital-risque, a annoncé mardi la société. Le fonds est initialement disponible pour les investisseurs individuels via l’application d’investissement Titan.

“En lançant le fonds de capital-risque ARK, nous cherchons à augmenter le capital-risque et le capital-investissement, offrant à tous les investisseurs un accès à ce que nous pensons être les entreprises les plus innovantes tout au long de leur cycle de vie sur les marchés privé et public”, a déclaré Wood dans un communiqué.

Le fonds de capital-risque ARK facture des frais de gestion forfaitaires de 2,75 %.

“Nous sommes ravis d’offrir ce produit innovant initialement par l’intermédiaire de Titan, une société qui partage notre mission de démocratisation de l’investissement, permettant à tous les investisseurs de capitaliser sur des opportunités de croissance exponentielle. De plus, l’application de Titan permet aux investisseurs d’accéder au fonds de capital-risque ARK via leurs comptes de retraite individuels. “, a ajouté Bois.