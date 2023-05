Le nouveau fond d’écran et le nouveau cadran Pride Celebration sont désormais disponibles avec iOS 16.5 et watchOS 9.5

Le nouveau fond d’écran et le nouveau cadran colorés Pride Celebration d’Apple pour iPhone et Apple Watch sont désormais disponibles avec la sortie d’iOS 16.5 et de watchOS 9.5.

Apple affirme que le nouveau cadran de la montre Pride Celebration et le fond d’écran de l’iPhone « honorent la force combinée et le soutien mutuel de la communauté LGBTQ+ ». Le cadran présente des formes colorées qui circulent dans l’écran de la montre et réagissent lorsqu’un utilisateur lève et bouge son poignet ou appuie sur l’écran.

Le fond d’écran correspondant pour iPhone est une interprétation vibrante du cadran de la montre Apple Watch. Le fond d’écran se déplace dynamiquement lorsque l’utilisateur déverrouille son iPhone.

Le nouveau fond d’écran et le nouveau cadran de la montre présentent les couleurs originales de l’arc-en-ciel du drapeau de la fierté et cinq autres – le noir et le marron symbolisent les communautés noires et latines, en plus de ceux qui sont décédés ou vivent avec le VIH/SIDA, tandis que le bleu clair, le rose et le les blancs représentent les individus transgenres et non binaires.