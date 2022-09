Le nouveau Fire TV Omni d’Amazon obtient QLED, Ambient Experience et plus

Dans le cadre de l’événement exceptionnel d’annonces de nouveaux produits d’Amazon, pour ceux qui cherchent à obtenir un nouveau téléviseur, le meilleur a été conservé jusqu’à la fin, la nouvelle série Fire TV Omni QLED.

Nous ne nous attendions pas à de nouveaux téléviseurs lors de l’événement de lancement d’aujourd’hui, mais c’est exactement ce qu’Amazon a sorti du sac à la dernière minute. Et la série Omni QLED est un rival du populaire The Frame de Samsung et, à certains égards, peut faire encore plus.

Pour commencer, le panneau QLED devrait présenter la meilleure qualité d’image pour les téléviseurs Fire d’Amazon avec Dolby Vision IQ, HDR 10+ Adaptive et luminosité adaptative. La technologie, combinée à un capteur de lumière ambiante, signifie que le téléviseur ajustera automatiquement l’image en fonction des conditions de la pièce dans laquelle il se trouve.

Le téléviseur est disponible dans les tailles 65 ou 75 pouces et dispose d’une gradation locale complète avec 96 zones distinctes.

Amazone

Il y a aussi un capteur de présence pour que l’Omni QLED se réveille automatiquement lorsque vous entrez dans la pièce le matin, mais est assez intelligent pour rester endormi si vous vous levez pour une collation de minuit.

Le mode Art de Samsung sur The Frame a été extrêmement populaire, offrant aux clients une fonction pour le téléviseur lorsqu’il n’est pas utilisé pour la visualisation traditionnelle. De manière très similaire, l’Omni QLED a une « expérience ambiante » qui peut montrer des illustrations (plus de 1500 pièces) ou vos propres clichés personnels.

Amazone

Là où cela va au-delà de la télévision intelligente de Samsung, c’est l’ajout d’Alexa, ce qui signifie que vous pouvez poser des questions sur les peintures affichées ou sur vos propres clichés, comme quand et où ils ont été pris. Le téléviseur est également comme un énorme Echo Show grâce aux widgets Alexa optimisés.

Ceux-ci peuvent offrir toutes sortes de choses utiles telles que la météo, l’emploi du temps quotidien de votre famille, des actualités, des suggestions de maison intelligente, ce qu’il y a à la télévision en direct et plus encore.

Amazon Fire TV Omni QLED est disponible pour précommandez aujourd’hui aux États-Unis et au Canada avec des prix à partir de 799,99 $.