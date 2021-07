Le nouveau filtre anti-spam de Verizon est génial

Ces dernières années, alors que le nombre de spams et d’appels automatisés a inondé mes lignes téléphoniques, j’ai commencé à remarquer une tendance. Beaucoup d’entre eux se sont présentés avec un indicatif régional et des chiffres intermédiaires à 3 chiffres correspondant à mon propre numéro de téléphone. Il était évident que c’était une astuce pour vous faire penser que l’appel pouvait être local et que presque copier votre numéro exact apporterait un confort et une familiarité pour augmenter vos chances de répondre.

Maintenant, alors que je n’avais entendu personne en parler ouvertement, j’ai fait de mon mieux pour partager cela avec mes amis et ma famille pour les décourager de répondre, en leur expliquant l’idée. Aujourd’hui, Verizon a annoncé une nouvelle fonctionnalité dans le cadre de son application de filtrage d’appels qui prendra en charge ces types d’appels précis.

Cette tactique s’appelle apparemment usurpation de voisinage ou de voisinage, et comme l’explique Verizon, vous avez très certainement vu ces appels où l’indicatif régional et le préfixe de votre numéro de téléphone ont été mis en correspondance pour vous amener à envisager d’y répondre.

Le service Call Filter Free et Call Filter Plus de Verizon a un nouveau « Filtre de quartier” pour les gérer. Verizon dit que vous pouvez le trouver dans la zone « Bloquer les filtres » de la section « Gestion ».

Lorsqu’il est activé, le filtre d’appels bloquera tous les appels qui relèvent de vos listes de numéros de quartier. Vous pouvez définir jusqu’à 10 de ces numéros de quartier que Verizon doit surveiller, et il bloquera en effet tous ceux qui correspondent aux critères. S’il bloque également un appel légitime, vous pouvez revenir dans l’application et appuyer sur l’option « Ignorer le filtre » dans ses détails après l’appel.

Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus, vous configurez les numéros de quartier avec l’indicatif régional et le préfixe, et vous pouvez lui dire de simplement bloquer ceux « similaires au mien ». Il y a en fait une bonne quantité de paramètres ici pour vous aider à vous débarrasser de tous ces fichus appels de spam.

Prenez la dernière version de Call Filter pour obtenir son excellente nouvelle fonctionnalité.